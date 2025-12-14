NAVE

Battesimo a Palermo per il GNV Virgo, il primo traghetto a gas naturale che riduce le emissioni. Il traghetto GNV Virgo, primo italiano alimentato a gas naturale, rappresenta una nuova generazione di traghetto GNV progettata per ridurre l’impatto ambientale e migliorare l’esperienza di viaggio. La nave segna un’evoluzione concreta verso una navigazione più pulita, silenziosa e responsabile.

Il progetto nasce per integrare innovazione tecnologica, sostenibilità e qualità del servizio, ridefinendo gli standard del trasporto marittimo moderno.

Navigazione sostenibile e riduzione delle emissioni

Il traghetto GNV Virgo è il primo traghetto ro-pax italiano a lunga percorrenza alimentato a gas naturale liquefatto (GNL). Questa scelta consente di ridurre fino al 50% le emissioni di CO₂ rispetto alle navi di precedente generazione.

Il traghetto GNV è inoltre dotato di sistemi per la connessione alla rete elettrica in porto, oltre alle più avanzate tecnologie di riduzione delle emissioni. L’obiettivo è garantire efficienza operativa nel rispetto dell’ambiente marino.

Prestazioni e caratteristiche tecniche

Dal punto di vista tecnico, il traghetto GNV Virgo presenta numeri di rilievo. La nave ha una stazza di 52.300 tonnellate, una lunghezza di 218 metri e una velocità massima di 25 nodi.

La capacità arriva a 1.785 passeggeri e oltre 2.700 metri lineari di carico, confermando l’equilibrio tra prestazioni, efficienza energetica e comfort.

Comfort, spazi e design del traghetto GNV

A bordo del traghetto GNV Virgo ogni dettaglio è studiato per offrire un’esperienza di viaggio di alto livello. La nave dispone di oltre 420 cabine, ambienti luminosi e ampie aree relax panoramiche, progettate per garantire comfort durante tutta la traversata.

Un grande ponte esterno permette di vivere il mare in modo diretto. Materiali eleganti, arredi di design e servizi digitali rendono il traghetto GNV moderno e accogliente. Sono inoltre disponibili cabine pet e spazi dedicati per chi viaggia con animali domestici.

Ristorazione, intrattenimento e servizi a bordo

L’esperienza sul traghetto GNV Virgo si completa con un’offerta di servizi pensata per ogni tipologia di passeggero. A bordo sono presenti ristoranti, pizzerie e lounge bar con menù stagionali.

Per i più piccoli sono disponibili aree gioco dedicate, mentre una boutique con articoli selezionati arricchisce l’offerta per chi ama lo shopping durante la navigazione.

Il traghetto GNV come nuova visione del viaggio via mare

Il traghetto GNV Virgo non è solo una nave, ma un nuovo modo di vivere il mare. Tecnologia, sostenibilità e qualità del viaggio procedono insieme, offrendo una soluzione concreta per una navigazione moderna e responsabile.

Leggi anche: Virtu Ferries, Logistic Hub di Pozzallo: vantaggi per la logistica