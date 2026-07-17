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Genova si prepara alle settimane più intense della stagione estiva con un piano dedicato alla gestione dei passeggeri diretti a traghetti e crociere.

Nei weekend tra fine luglio e inizio agosto il porto potrebbe accogliere oltre 30.000 persone al giorno, considerando imbarchi, sbarchi e transiti. Per limitare code, rallentamenti e disagi, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha coordinato una serie di interventi insieme a Comune, forze dell’ordine, compagnie di navigazione e gestori dei terminal.

La nuova app per chi parte da Genova

La principale novità è l’app Stazioni Marittime, pensata per accompagnare i viaggiatori dopo l’ingresso nel porto di Genova. L’applicazione permette di individuare il piazzale di imbarco, suggerisce il percorso più adatto e indica il varco corretto in base alla nave e all’orario di partenza. Lo strumento dovrebbe distribuire meglio il traffico interno e ridurre gli spostamenti inutili nell’area portuale.

Cambiano accessi, corsie e segnaletica al Porto di Genova

Il piano prevede anche il potenziamento della segnaletica interna ed esterna. Nuovi cartelli guideranno gli automobilisti verso il porto passeggeri già dai caselli autostradali, mentre le compagnie stanno inserendo sui biglietti indicazioni più precise sul terminal e sul varco da utilizzare.

Da giugno è inoltre attiva la nuova configurazione viaria nell’area Albertazzi-Passo Nuovo, con una corsia riservata ai veicoli provenienti da ponente e diretti ai traghetti. Il varco di via Milano, aperto dalle 5.30 alle 23, sarà utilizzato in via prioritaria dai passeggeri, con una corsia di accumulo progettata per evitare ripercussioni sulla viabilità cittadina.

Più controlli nei giorni di maggiore affluenza

A Genova è stato rafforzato anche il presidio della Polizia Locale nell’area portuale. Gli orari dei varchi sono stati adeguati per separare i veicoli leggeri dai mezzi pesanti diretti alla zona commerciale. È stato esteso, inoltre, l’orario del varco San Benigno.

Il sistema sarà monitorato ogni settimana dal tavolo tecnico sulla viabilità estiva. In caso di emergenza, un gruppo ristretto potrà attivare rapidamente misure correttive. Per chi parte da Genova, il consiglio resta quello di controllare in anticipo biglietto, terminal, accesso consigliato e condizioni del traffico.

Arrivare con un certo anticipo, soprattutto nelle giornate con più partenze, può facilitare le operazioni di controllo e imbarco. È utile seguire la segnaletica aggiornata senza affidarsi soltanto al navigatore sullo smartphone personale.

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