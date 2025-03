NAVE

Incidente all’Isola d’Elba. La Fugro Mercator, nave di ricerca scientifica bahamanense lunga 42 metri, si stava occupando del monitoraggio dei fondali marini nell’Isola d’Elba, quando si è incagliata sulla scogliera del promontorio dell’Enfola (LI).

L’incidente, avvenuto sabato sera. Reso noto dalla guardia costiera locale, la quale ha portato in salvo gli 11 membri d’equipaggio della Fugro Mercator, ora tutti in ottime condizioni.

Le cause dell’incidente

Secondo le prime ipotesi e ricostruzioni dell’incidente, la nave bahamense, cercando di ripararsi dal maltempo, si è avvicinata troppo alla costa urtando il basso fondale.

Da questo momento nello scafo della nave ha cominciato ad entrare dell’acqua, inizialmente gestita dall’equipaggio, ma che con il passare del tempo ha causato un blackout totale alla nave, il quale ha reso ancor più difficile l’operazione di salvataggio dei membri dell’equipaggio.

La guardia costiera durante un incontro operativo presso la Capitaneria di porto di Portoferraio, ha annunciato: ”la società armatrice è stata diffidata per ragioni di tutela ambientale”. Come riportato dagli organi di stampa.

Sono in questo momento ancora attivi i sopralluoghi subacquei per la rimozione della nave e per confermare l’assenza di sversamenti di combustibile nel mare.

Dario De Donato

