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La movimentazione internazionale di container mantiene una progressione costante, con un incremento del 4,4% nei primi mesi del 2026, eppure la redditività delle compagnie segna il passo, registrando una contrazione diffusa dei ricavi che oscilla tra il 2% e oltre il 26%: è quanto emerge dall’ultima analisi curata dal Centro Studi Fedespedi.

Questo scenario, pur in presenza di una domanda sostenuta, riflette un mercato della logistica marittima che deve fare i conti con una sovrabbondanza di navi e con l’impatto dei noli in discesa, oltre alle inevitabili ripercussioni delle tensioni internazionali che stanno ridisegnando le rotte commerciali.

I dati evidenziano come, nonostante i 193 milioni di Teu movimentati lo scorso anno, il comparto stia entrando in una fase di riassestamento dopo i risultati eccezionali ottenuti nel 2024.

Lo studio prende in esame i bilanci 2025 di un campione di 10 società e include un focus sui risultati del primo trimestre 2026.

I fattori di instabilità operativa

Le difficoltà attuali non dipendono solo da dinamiche commerciali interne, ma sono alimentate dal rincaro dei carburanti e dalla necessità di circumnavigare zone critiche come il Mar Rosso e il Golfo.

Se da una parte la puntualità delle consegne si sta stabilizzando sopra la soglia del 60%, con l’unica eccezione del mese di febbraio, dall’altra l’intero sistema logistico sta cercando nuovi equilibri per aggirare ostacoli fisici e politici.

In questo contesto, come osservato dal presidente di Fedespedi, “la capacità di adattamento delle catene logistiche torna a essere un fattore competitivo decisivo.”

La concentrazione del mercato e le crisi dei transiti

La struttura del mercato mondiale resta caratterizzata da una forte concentrazione: le tre principali alleanze internazionali (Gemini Cooperation, Ocean Alliance, Premier Alliance), insieme al gruppo MSC, detengono infatti l’80% della capacità di trasporto complessiva.

Questa flotta, che a fine 2025 contava oltre tremila unità, deve però confrontarsi con una geografia dei transiti stravolta dalle crisi geopolitiche. Il Canale di Suez ha visto crollare i passaggi delle portacontainer del 68% rispetto ai massimi recenti mentre lo Stretto di Hormuz è diventato un collo di bottiglia dove transitano appena dieci navi al giorno rispetto alle sessanta del periodo precedente alle ostilità.

La riorganizzazione dei flussi e le nuove direttrici

Per far fronte a questi blocchi, molti operatori stanno riorganizzando i corridoi logistici potenziando i collegamenti terrestri dai porti esterni verso il Golfo Persico.

Questa trasformazione è testimoniata dal boom di attività registrato in scali come Salalah, Aqaba e Jeddah, che tra febbraio e aprile 2026 hanno visto raddoppiare o triplicare le proprie prenotazioni.

Al contempo, mentre le spedizioni verso l’Europa segnano una flessione del 4,6%, il dinamismo delle rotte verso l’Africa Sub-sahariana, l’Estremo Oriente e l’America Latina conferma uno spostamento dei flussi verso mercati emergenti, delineando una nuova mappa del commercio marittimo.

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