Previa prenotazione, sarà possibile visitare gratuitamente la nave ed accedere all’area espositiva Villaggio in Italia

Il Tour Mediterraneo in Italia della nave più bella del mondo, l’Amerigo Vespucci comincerà a Trieste il 1° Marzo e proseguirà toccando ben 14 città italiane (tra cui Genova, Bari e Napoli) nonchè due all’estero, Durazzo (Albania) e La Valletta (Malta).

All’iniziativa Tour Mediterraneo di Nave Amerigo Vespucci e il Villaggio In Italia voluta dal Ministro della Difesa Guido Crosetto aderiscono, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 12 Ministeri ed è realizzata da Difesa Servizi spa.

In occasione delle soste in Italia sarà possibile salire a bordo del veliero della Marina Militare a titolo gratuito, per conoscere da vicino il fascino e la magia di una imbarcazione da oltre novant’anni emblema della Forza Armata e dell’Italia stessa.

L’Amerigo Vespucci sarà di rientro dal giro del mondo che l’ha portata in 5 continenti, 30 Paesi e 35 porti. I visitatori potranno immergersi nel racconto della storica impresa anche attraverso il Villaggio In Italia, un’area espositiva ideata per raccontare la storia della Marina Militare Italiana.

La visita all’interno dello storico veliero include stand interattivi, visita a ponti e strumentazioni ed anche artigianato navale. Guide esperte accompagneranno i visitatori raccontando la storia e le missioni dell’Amerigo Vespucci.

Amerigo Vespucci: tutte le date del Tour Mediterraneo

Ecco le date del Tour Mediterraneo previste per la nave Amerigo Vespucci:

Trieste: 1 – 3 marzo

Venezia: 27 marzo – 1 aprile

Ancona: 2 – 5 aprile

Ortona: 6 aprile

Durazzo: 10 – 13 aprile

Brindisi: 14 – 17 aprile

Taranto: 18 – 23 aprile

La Valletta: 26 – 30 aprile

Reggio Calabria: 2 – 6 maggio

Palermo: 7 – 11 maggio

Napoli: 13 – 17 maggio

Cagliari: 19 – 23 maggio

Gaeta: 25 – 29 maggio

Civitavecchia: 30 maggio – 3 giugno

Livorno: 4 – 9 giugno

Genova: 10 giugno

Come prenotarsi

Sia la Nave Amerigo Vespucci che il “Villaggio In Italia”, ove presente, saranno visitabili gratuitamente e prenotabili a breve.

Sarà possibile prenotare la visita solo ed esclusivamente sulle piattaforme e canali di comunicazione ufficiali del Tour Vespucci: il sito internet www.tourvespucci.it e i profili social Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, Youtube, X. La Marina Militare e il Tour Vespucci precisano che non esistono forme di prenotazione e di accesso diverse da quelle presenti sui canali ufficiali.

Considerata una delle navi più iconiche del mondo, l’Amerigo Vespucci è un veliero della Marina Militare, costruito nel 1931 come nave scuola per l’addestramento degli allievi ufficiali dei ruoli normali dell’Accademia navale di Livorno. Ad oggi è la più anziana nave della Marina Militare ancora in servizio e rappresenta un importante patrimonio culturale dell’Italia

