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Le navi bloccate nello Stretto di Hormuz sono a rischio di attacchi, nonostante la tregua in atto e i tentativi di trovare un accordo USA-Iran per mettere fine alla guerra che sta devastando le economie mondiali, con la crescita dei costi dei carburanti, e le imprevedibili ripercussioni su tutta l’area.

Le notizie che abbiamo al momento su MSC Francesca (in aggiornamento)

In particolare, nella notte ci sarebbero stati attacchi a tre navi, tra cui la MSC Francesca, battente bandiera panamense. A darne notizia è la società di intelligence marittima Vanguard, che ha riferito al programma Verify della Bbc che una terza nave mercantile è stata attaccata oggi mentre tentava di attraversare lo Stretto di Hormuz.

La nave battente bandiera panamense MSC Francesca è stata presa di mira a circa 11 miglia nautiche dalla costa iraniana, mentre navigava verso sud attraverso lo Stretto di Hormuz, in direzione del Golfo dell’Oman. Secondo quanto riportato, le Guardie Rivoluzionarie iraniane avrebbero intimato alla MSC Francesca di gettare l’ancora. La nave ha segnalato “danni allo scafo e al carico”.

La MSC Euribia verso il Nord Europa

In questo contesto, appare ancora più straordinaria l’impresa della nave MSC Euribia che è riuscita ad attraversare lo Stretto di Hormuz, quattro giorni fa, riuscendo a uscire dal blocco imposto dalla guerra improvvisa che l’aveva costretta a rimanere nel Golfo Persico per un mese e mezzo. Al momento la MSC Euribia sta navigando verso il Nord Europa e riprenderà le crociere in programma il 16 e 17 maggio.

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