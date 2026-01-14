NAVE

La movimentazione merci del Sistema Portuale dell’Adriatico Orientale segna un aumento complessivo di +0, 72%, con un volume pari a oltre 60 milioni di tonnellate per il Porto di Trieste, mentre supera di 4 milioni di tonnellate il Porto di Monfalcone, che vede un incremento del 19,38%. Nel complesso, i due Porti chiudono il 2025 con una movimentazione complessiva che supera i 64 milioni di tonnellate.

Sistema Portuale Adriatico: i dati

Il confronto con i dati relativi al 2024 evidenziano una sostanziale stabilità per quanto riguarda la movimentazione complessiva per il Porto di Trieste, trainato dal greggio sbarcato al terminal marino Siot, che sale a 41.971.782 tonnellate (+4,41%), confermando il ruolo strategico dell’infrastruttura per il sistema energetico dell’Europa centrale. Mentre per il settore container si registra un calo di -19,055% per il 2025, dato che è da attribuire alla contrazione dei traffici dovuta alla fine dell’accordo 2M (l’accordo di cooperazione tra MSC e Maersk), concluso con l’ultimo viaggio il 18 giugno 2025.

Il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Marco Consalvo sottolinea la centralità di Trieste come accesso ai flussi di import-export verso l’Europa: “La riduzione che vediamo nei volumi di container è in larga parte attribuibile al forte calo del transhipment, che si dimezza rispetto all’anno precedente. Al contrario, il traffico di hinterland, cioè quello legato ai mercati europei di destinazione, resta stabile e i container pieni crescono. Questo andamento, pur in presenza di un dato complessivo negativo, conferma la natura di Trieste come porto gateway, orientato ai flussi reali di import-export e non al puro trasbordo”.

C’è da segnalare che anche il settore crocieristico registra un calo di presenze del -15,63% con 425.879 presenze totali.

A mantenere alte le performance complessive del Sistema Portuale Adriatico, c’è il risultato positivo, a doppia cifra, del Porto di Monfalcone che chiude il 2025 con un +19,38%, con oltre 4 tonnellate di merci movimentate. Un risultato positivo non solo rispetto al 2024 ma che torna sui livelli del biennio record 2016-2017, quando i volumi avevano superato i 4,63 milioni di tonnellate.

