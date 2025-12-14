NAVE

Dati su flotte UE, incidenti, traffici e principali sfide del settore

Sicurezza marittima europea nel rapporto EMSA 2025, che analizza in modo fattuale l’evoluzione della sicurezza della navigazione nell’Unione europea attraverso dati ufficiali, confronti temporali e indicatori tecnici.

Il Rapporto EMSAFE rappresenta il principale strumento di riferimento per valutare prestazioni, criticità e rischi del sistema marittimo europeo.

Il documento si basa su dati raccolti dalle banche dati dell’EMSA e da fonti di settore, con un approccio comparabile e verificabile che consente di leggere i cambiamenti strutturali del trasporto marittimo.

Sicurezza marittima europea e dimensioni del settore

Secondo il rapporto sulla sicurezza marittima, il trasporto marittimo resta centrale per l’economia globale, movimentando oltre l’80% del commercio mondiale in volume. Nel solo 2023, i porti dell’Unione europea hanno gestito più di 3,37 miliardi di tonnellate di merci, di cui il 39% riferibile a traffici nazionali e intra-UE.

Nello stesso anno si sono registrate oltre 880.000 toccate navali nei porti europei, con un incremento di circa il 20% rispetto ai livelli pre-pandemici. Le navi ro-pax e passeggeri risultano le tipologie più frequenti, mentre circa tre quarti delle navi scalanti i porti UE battono bandiera di uno Stato membro.

Incidenti marittimi e indicatori di sicurezza

Nel periodo 2019–2023, analizzato dal rapporto sulla sicurezza marittima, si sono verificati in media 2.344 incidenti all’anno che hanno coinvolto almeno una nave battente bandiera UE. Il numero complessivo degli incidenti registrati risulta in calo del 16% rispetto al periodo considerato nella prima edizione del rapporto.

Gli incidenti gravi rappresentano il 27,8% del totale, mentre quelli molto gravi, che includono vittime, perdita totale della nave o gravi danni ambientali, costituiscono il 2,2%. Nel solo 2023, gli incidenti hanno causato 22 vittime e 741 feriti, con il maggior numero di decessi registrato sulle navi cargo e da pesca.

Flotta europea e invecchiamento delle navi

Il rapporto evidenzia una dinamica significativa della flotta battente bandiera UE. Tra il 2019 e il 2023, mentre la flotta mondiale è cresciuta del 6%, quella degli Stati membri UE si è ridotta del 2%.

Un elemento critico riguarda l’età delle navi. Nel 2023, l’età media delle navi passeggeri UE ha raggiunto i 29 anni, in aumento rispetto ai 28 anni del 2019. Circa il 38% delle navi passeggeri operative nell’UE è stato costruito secondo standard SOLAS precedenti agli attuali requisiti di stabilità al danno.

Controlli, port state control e bandiere

Nel quadro della sicurezza marittima europea nel rapporto EMSA 2025, i controlli di Port State Control restano un pilastro fondamentale. Dopo la pandemia, il numero di ispezioni nei porti UE è tornato stabilmente sopra le 14.000 ispezioni annue.

Nel 2023, il 77% delle navi extra-UE che hanno scalato i porti europei risultava iscritto nella white list del Paris MoU, mentre il 4% era associato a bandiere in black list. Le carenze più frequenti riscontrate durante le ispezioni riguardano la sicurezza antincendio, che rappresenta la quota più elevata delle non conformità rilevate.

Le sfide future della sicurezza marittima europea

Il rapporto individua una serie di sfide strutturali per il futuro. Tra queste emergono la decarbonizzazione, l’introduzione di carburanti alternativi, la crescente automazione, e la gestione della sicurezza delle navi autonome.

Un ulteriore elemento critico riguarda il capitale umano. Tra il 2019 e il 2023, il numero di comandanti e ufficiali disponibili per le navi UE è diminuito del 12%, mentre l’età media dei marittimi continua ad aumentare, ponendo interrogativi sulla sostenibilità del sistema nel medio periodo.

Un quadro di riferimento per politiche e settore

Il Rapporto EMSA 2025 conferma che l’Unione europea dispone di un sistema di sicurezza marittima solido, ma sottolinea la necessità di rafforzarlo costantemente. I dati mostrano progressi significativi, ma anche rischi persistenti legati all’età della flotta, alle nuove tecnologie e alla carenza di personale qualificato.

Nel suo insieme, il Rapporto EMSA 2025 non descrive solo lo stato della sicurezza marittima europea, ma segnala che mantenerne la tenuta nel tempo richiederà scelte sempre più complesse, tra transizione energetica, innovazione tecnologica e capitale umano.

