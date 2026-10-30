NAVE

Il 29 ottobre è stato pubblicato il Decreto Direttoriale che riapre i termini per la presentazione della rendicontazione ed ottenere il Sea Modal Shift (SMS), l’incentivo per favorire il trasporto delle merci dalla strada al mare. Il Decreto Direttoriale n. 306 del 29 ottobre 2026 che dispone, appunto, la riapertura straordinaria dei termini per la presentazione delle istanze di rendicontazione dell’incentivo Sea Modal Shift, relative alla II annualità, riferita al periodo di incentivazione compreso tra il 6 dicembre 2024 e il 5 dicembre 2025.

Sea Modal Shift: link e istruzioni

La piattaforma informatica dedicata è raggiungibile al seguente indirizzo https://ram-areariservata-fe.npi.invitalia.it e sarà attiva dalle ore 9:00 del 30 ottobre 2026 alle ore 14:00 del 9 novembre 2026.

Possono presentare istanza esclusivamente le imprese ammesse alla II annualità a seguito della domanda di accesso presentata ai sensi del decreto direttoriale n. 137 del 4 novembre 2024.

E’ possibile sostituire le rendicontazioni già presentate

Le imprese che hanno già trasmesso un’istanza di rendicontazione possono sostituirla o integrarla mediante una nuova istanza. In tal caso, la nuova trasmissione sostituisce integralmente la precedente e sarà presa in considerazione esclusivamente l’ultima istanza validamente inviata.

Il termine per la presentazione delle domande è alle 14 del 9 novembre

Le istanze devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma informatica, entro il termine perentorio delle ore 14:00 del 9 novembre 2026. Non sono previste ulteriori proroghe. Le imprese interessate riceveranno una PEC contenente le indicazioni tecnico operative da seguire per il corretto completamento della procedura.