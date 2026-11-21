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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha definito le modalità operative per la presentazione delle domande del Sea Modal Shift. Con il Decreto Direttoriale del 16 novembre 2026 il MIT declina le regole per la quarta annualità degli incentivi alle aziende e stabilisce i tempi e i modi per la prenotazione delle risorse, la successiva rendicontazione e il monitoraggio degli interventi.

Il Sea Modal Shift è una misura importante per le aziende di autotrasporto per scelgono le Autostrade del Mare, in particolare per le aziende che servono i collegamenti con le isole, in particolare con Sicilia e Srdegna.

In continuità del programma che ha sostituito il precedente Marebonus e che punta a favorire l’integrazione tra autotrasporto e collegamenti marittimi a corto raggio, il Sea Modal Shift riguarderà gli imbarchi effettuati dal 6 dicembre 2026 al 5 dicembre 2027.

Domande dal 27 novembre al 14 dicembre 2026: istruzioni

La piattaforma informatica sarà accessibile dalle ore 12:00 del 27 novembre fino alle ore 12:00 del 14 dicembre 2026, attraverso il portale dedicato

Ogni impresa potrà presentare una sola domanda, anche nel caso in cui aderisca a un raggruppamento di imprese, a un consorzio o a una cooperativa. Le aziende interessate ad accedere agli incentivi dovranno organizzare preventivamente la propria programmazione degli imbarchi e verificare la coerenza dei dati da inserire nella richiesta.

Il contributo: fino a 30 centesimi per Km

Il contributo può raggiungere 30 centesimi di euro per ogni veicolo imbarcato, moltiplicati per i chilometri ammissibili percorsi via mare in sostituzione della rete stradale nazionale. E’ bene sottolineare che il valore rappresenta un massimale, non un importo automaticamente garantito per ogni viaggio. L’importo effettivamente riconoscibile dipenderà dall’applicazione delle disposizioni della misura e dalla successiva verifica dei viaggi rendicontati.

Sea Modal Shif in due fasi: prenotazione delle risorse e rendicontazione dei viaggi

Distinguere le due fasi per l’ottenimento del contributo del Sea Modal Shift è necessario per le imprese al fine di programmare e raccogliere la documentazione necessaria ad ottene il contributo

La prima fase riguarda l’accesso all’incentivo in cui le imprese presentano un piano previsionale degli imbarchi che intendono effettuare nel periodo di riferimento. Sulla base della programmazione viene stimato l’importo potenzialmente spettante.

La seconda fase riguarda la rendicontazione. Al termine del periodo incentivato, le aziende dovranno rendicontare i viaggi effettivamente realizzati, secondo le modalità e le scadenze previste dal programma.

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