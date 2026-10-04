NAVE

In occasione della 66ma edizione del Salone Nautico di Genova, l’Autorità di Sistema Portuale di Genova apre le porte di Palazzo San Giorgio per la mostra di modellismo nautico “Dalle galee ai Transatlantici”. Più di settanta modelli di navi provenienti da oltre sedici Paesi esposti dal 3 al 22 ottobre nella Sala delle Compere di Palazzo San Giorgio, sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Il Presidente dell’Autorità di sistema portuale Mar ligure Occidentale, Matteo Paroli: Invito tutti i genovesi e i visitatori del Salone a venire a Palazzo San Giorgio a visitare la mostra e scoprire lo scrigno di bellezze e storia che è la nostra sede istituzionale, con gioielli ancora in parte sconosciuti.

Organizzata dall’AdSP, la mostra accompagna i visitatori in un percorso che tocca, tra gli altri, Stati Uniti, Giappone e Canada e racconta lo sviluppo del naviglio e i cambiamenti strutturali e tecnologici nell’arte della navigazione nell’arco di nove secoli, dall’XI alla metà del XX secolo. La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Liguria ha dato il proprio contributo all’iniziativa favorendo alcuni dei prestiti.

Il transatlantico Rex di Costa Crociere

Fulcro dell’esposizione è il modello del transatlantico Rex, concesso in prestito per l’occasione da Costa Crociere. Realizzato nel 1932 da Giacomo Patrone, il modello è coevo alla nave passeggeri, costruita nei cantieri Ansaldo di Genova Sestri Ponente e rimasta in servizio negli anni Trenta per la società di navigazione Italia Flotte Riunite. Dal 10 agosto 1933 al 3 giugno 1935, il Rex detenne il Nastro Azzurro, il riconoscimento assegnato per il record di velocità nella traversata dell’Oceano Atlantico da Gibilterra a New York.

I modelli navali tra gli anni ’20 e gli anni ’50

Tra i modelli esposti figurano anche quattro riproduzioni di motonavi passeggeri Tirrenia, riferite al periodo compreso tra la fine degli anni Venti e gli anni Cinquanta e concesse in prestito dal Gruppo Onorato. Il gruppo Genova Industrie Navali ha messo a disposizione due modelli che riproducono la Maria C. e la SS Vaterland, entrambe risalenti al 1913. Alla realizzazione della mostra hanno contribuito inoltre le associazioni di modellismo, in particolare il Gruppo Modellistico Navale del Circolo Autorità Portuale (C.A.P.) e l’Associazione La Centuria.

Navi storiche: Andrea Doria, Titanic e Independence

La sezione dedicata alle grandi navi passeggeri transoceaniche comprende, tra gli altri, i modelli dell’Andrea Doria, del Titanic e dell’Independence. Sono esposti anche i pannelli prestati da Stazioni Marittime, che raffigurano l’immagine e la sezione dei transatlantici Conte di Savoia, Augustus, Cristoforo Colombo, Federico C., Leonardo da Vinci e Raffaello.

La sezione storica ripercorre l’evoluzione delle imbarcazioni dall’XI secolo ai primi del Novecento. Vi sono rappresentate numerose tipologie, dalle galee veneziane ai vascelli francesi, dal pico genovese ai rimorchiatori fluviali europei e americani. Una sezione è dedicata ai fari storici più conosciuti e comprende anche la Lanterna di Genova.

Matteo Paroli: apriamo Palazzo San Giorgio rappresentativo della storia marittima italiana

“Sono particolarmente soddisfatto che questa interessante mostra si apra proprio in occasione della 66esima edizione del Salone Nautico internazionale. Proprio nell’ottica di aprire Palazzo San Giorgio, patrimonio di tutti i genovesi, alla città e ai genovesi, lo scorso luglio si è concluso l’iter per la costituzione della Fondazione Palazzo delle Compere di San Giorgio, uno strumento che abbiamo fortemente voluto per promuovere, sviluppare e coordinare le attività di tutela, valorizzazione e fruizione di uno dei luoghi più rappresentativi della storia marittima italiana. La mostra che inauguriamo oggi è un primo passo nel solco della promozione della nostra sede come luogo aperto alla città, un edificio che vogliamo far tornare a essere un crocevia di scambi, come la sua storia secolare ha dimostrato, di idee per investire sul futuro non solo del primo porto d’Italia, ma sull’intero patrimonio storico e marittimo della città di Genova”.

ORARI E APPUNTAMENTI DELLA MOSTRA

La mostra sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 10.00 alle 17.00, con ultimo ingresso alle 16.00. È previsto un limite massimo di 30 visitatori contemporaneamente in sala. In concomitanza con l’esposizione è stato organizzato un ciclo di conferenze con storici ed esperti del settore. Questo il programma completo:

Giovedì 8 ottobre, ore 15.00 – L’Operazione Rheinübung: la crociera e la fine della Bismarck, a cura di Antonio Bonomi.

Venerdì 9 ottobre, ore 15.00 – Napoleone Bonaparte: biografia, le grandi battaglie navali e le donne che segnarono profondamente la sua vita, a cura di Antonio Bonomi.

Lunedì 12 ottobre, ore 15.00 – America: un nome sbagliato. Cristoforo Colombo, Amerigo Vespucci e l’equivoco che cambiò il mondo, a cura di Luigi Tufolo.

Martedì 13 ottobre, ore 15.00 – Tra legno e anima: il senso del costruire nel modellismo d’arsenale, a cura di Michele Padoan.

Giovedì 15 ottobre, ore 15.00 – Le migrazioni transoceaniche: l’evoluzione del porto a Genova, a cura di Silvia Martini.

Venerdì 16 ottobre, ore 15.00 – Il modellismo d’arsenale: la verità del costruire in scala, a cura di Michele Padoan.

Sabato 17 ottobre, ore 15.00 – Valorizzare e comunicare il patrimonio museale: il caso della Collezione delle Navi del museo di Palazzo Poggi, a cura di Marco Mercuri.

Domenica 18 ottobre, ore 15.00 – I Giganti del Re: un secolo di ingegneria navale nel caso studio della HMS Royal George, a cura di Marco Mercuri.

Martedì 20 ottobre, ore 15.00 – Le galee veneziane: storia, tipologia ed evoluzione, a cura di Luciano Giro.

La mostra è curata da Silvia Martini, responsabile dell’Archivio Storico dell’Autorità di Sistema Portuale, e da Michele Padoan, modellista di fama internazionale.

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