NAVE

Il viceministro ai Trasporti, Edoardo Rixi, in collegamento con la viceministra dei Trasporti di Cipro Marina Hadjimanolis, il ministro greco delle Infrastrutture e dei Trasporti Vasilis Kikilias e il ministro maltese dei Trasporti e delle Infrastrutture Chris Bonett, ha sottolineato la necessità di presentarsi uniti per le prossime discussioni sulla revisione degli ETS marittimi.

Un fronte mediterraneo per chiedere all’Europa di cambiare passo sulle politiche dello shipping e, in particolare, sulla revisione dell’ETS marittimo. In sostanza, la preoccupazione del viceministro Rixi, sostenuto dai viceministri di Cipro, Grecia e Malta, è il rischio di perdita di competitività delle imprese marittime. Sottolineando, inoltre, la necessità di allargare la struttura dei regolamenti sulla decarbonizzazione oltre l’Europa. “Non possiamo chiedere alle nostre imprese di competere con una mano legata dietro la schiena. Il Mediterraneo non può essere considerato una periferia dell’Europa quando si parla di commercio, porti e sicurezza economica. È una delle sue principali porte d’ingresso e una componente strategica della sua competitività. Per questo Italia, Grecia, Cipro e Malta devono stare insieme e far pesare questa posizione a Bruxelles e all’IMO”. Il confronto punta a trasformare la convergenza tra i quattro Paesi in una strategia politica comune, capace di incidere nel Consiglio Ue e di dialogare anche con gli Stati marittimi extraeuropei che hanno un peso decisivo nei negoziati IMO.

Il fronte Mediterraneo con Grecia, Cipro e Malta, le dichiarazioni del viceministro Rixi

Grecia, Cipro e Malta a Limassol hanno condiviso con l’Italia la necessità di rafforzare il coordinamento tra i Paesi mediterranei e di costruire una posizione comune in vista delle prossime discussioni europee e internazionali sulla competitività dello shipping e sulla decarbonizzazione. Il viceministro Rixi ha dichiarato: “Sul futuro dello shipping europeo il Mediterraneo deve far sentire la propria voce. Non possiamo accettare che regole pensate per accelerare la decarbonizzazione finiscano per spostare traffici, investimenti e competitività fuori dall’Europa. Italia, Grecia, Cipro e Malta hanno una responsabilità comune e oggi rafforzano un fronte che deve contare nelle scelte dell’Unione”.

Rixi: garantire un equilibrio tra obiettivi ambientali e competitività del sistema marittimo

Per l’Italia, la revisione dell’ETS deve garantire un reale equilibrio tra obiettivi ambientali e competitività del sistema marittimo europeo, con particolare attenzione ai porti mediterranei, al transhipment, al cabotaggio, ai collegamenti insulari e al trasporto marittimo regionale. L’estensione del sistema alle navi tra 400 e 5.000 GT rischia inoltre di produrre nuovi costi proprio sui segmenti più esposti. Il documento preparatorio sottolinea infatti la necessità di superare una logica esclusivamente europea e di costruire alleanze più ampie per arrivare a un accordo globale. “Non possiamo chiedere alle nostre imprese di competere con una mano legata dietro la schiena. Il Mediterraneo non può essere considerato una periferia dell’Europa quando si parla di commercio, porti e sicurezza economica. Per questo Italia, Grecia, Cipro e Malta devono stare insieme e far pesare questa posizione a Bruxelles e all’IMO”, ha concluso Rixi.

Leggi anche: Porti d’Italia, Rixi: cabina di regia unica e piano per le infrastrutture strategiche