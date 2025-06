NAVE

Dopo anni di bandi andati a vuoto, la Regione Sardegna si è aggiudicata la gara per i collegamenti marittimi con le sue isole minori per i prossimi sei anni, mettendo fine a un lungo periodo di incertezze e proroghe.

“Con questa aggiudicazione – ha dichiarato l’assessora regionale dei Trasporti, Barbara Manca – chiudiamo finalmente una lunga fase di incertezza e proroghe continue, assicurando alle comunità delle isole minori un servizio stabile, programmato e duraturo. Dopo ben cinque gare andate deserte tra il 2022 e il 2023 per i collegamenti con San Pietro e La Maddalena, a causa delle difficoltà strutturali del mercato marittimo europeo, la Regione ha continuato a lavorare con determinazione, definendo un nuovo bando che mettesse davvero al centro il diritto alla mobilità dei cittadini”.

Le compagnie e le tratte

I servizi per i l trasporto dei passeggeri in Sardegna saranno assicurati dalla società Delcomar per i collegamenti con La Maddalena e San Pietro, mentre per l’Asinara saranno gestiti dalla società Ensamar. L’importo contrattuale complessivo è di 189 milioni per il lotto 1 (La Maddalena e San Pietro) e 18 milioni per il lotto 2 (Asinara).

Per garantire la continuità del servizio oltre il 30 giugno, data di scadenza della proroga tecnica attualmente in vigore, è stata disposta l’esecuzione anticipata d’urgenza a partire dal 1° luglio 2025, in attesa della stipula formale dei contratti che di norma è subordinata a verifiche sui requisiti dichiarati in gara.

“Il risultato ottenuto- chiude Manca- dimostra che è possibile, anche in un contesto complesso, costruire strumenti efficaci capaci di incontrare l’interesse degli operatori e dare finalmente certezze ai territori. Questa non è solo un’aggiudicazione tecnica, ma un passo concreto verso una mobilità più equa per tutti, anche per chi vive nei contesti più periferici della nostra regione”.

Gli impatti e le ricadute sul territorio

L’assegnazione delle gare e dei futuri collegamenti avranno un impatto estremamente positivo per le comunità residenti nelle isole minori e per il turismo della regione Sardegna, assicurando continuità Territoriale e sostegno al turismo. Le isole come La Maddalena, San Pietro e l’Asinara potranno infatti ora contare su collegamenti affidabili e cruciali per sostenere l’intera filiera turistica e commerciale.

L’Assessorato dei Trasporti della Regione Sardegna ha dichiarato che continuerà a monitorare attentamente le fasi successive e l’avvio del servizio per vigilare sulla qualità dell’offerta e sulla regolarità delle prestazioni.

Continua a leggere: Automotive, l’alleanza Regioni-UE chiede fondi per transizione