NAVE

Il 1 dicembre 2025 il Propeller Club di Salerno ha annunciato la realizzazione di un evento celebrativo per festeggiare i 160 anni della Fondazione delle Capitanerie di Porto.

L’evento del Propeller Club di Salerno ed i suoi obiettivi

L’iniziativa si terrà il 10 dicembre 2025 dalle ore 10.00 presso la Stazione Marittima di Salerno. L’evento celebrativo sarà dedicato alla storia, all’evoluzione e al ruolo strategico del Corpo nelle attività di sicurezza, controllo e gestione del sistema portuale.

All’evento parteciperanno rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e dell’industria marittima, con l’obiettivo di approfondire l’eredità storica delle Capitanerie, evidenziandone il contributo al Paese e la costante evoluzione operativa a supporto della sicurezza della navigazione, della tutela dell’ambiente marino e dello sviluppo dei traffici portuali. Inoltre a promuovere l’evento ci sarà anche il al Comandante della Capitaneria di Porto di Salerno, C.V. (CP) Giovanni Calvelli.

Il Propeller Club di Salerno per rafforzare il dialogo tra scuola, università e istituzioni marittime ha invitato gli studenti del corso di Diritto della Navigazione e dei Trasporti dell’Università degli Studi di Salerno e dell’I.I.S. “Giovanni XXIII” di Salerno, storico Istituto Nautico della città.

La programmazione dell’evento

La giornata verrà introdotta dai saluti da parte di Maurizio De Cesare, Presidente del Propeller Club Port of

Salerno, del C.V. (CP) Giovanni Calvelli, Comandante della Capitaneria di Porto di Salerno; di Eliseo Cuccaro, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e di Luca Cascone in rappresentanza della Regione Campania. In secondo luogo avverrà la proiezione del video “160 anni al servizio del Paese”, dedicato all’evoluzione delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera. Insieme all’intervento del Comandante del porto sul tema “Le Capitanerie di Porto-Guardia Costiera in 160 anni di storia: passato, presente e futuro”. Successivamente il panel dedicato al ruolo del Porto di Salerno nelle politiche di sicurezza, tutela ambientale e sviluppo economico. Infine gli ospiti parteciperanno a una visita guidata alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto e a una visita sotto bordo di una unità navale.

