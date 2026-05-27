NAVE

La Nave Phoenix (GNV) ha chiesto aiuto alla Capitaneria di Porto di Napoli per un incendio che si è sviluppato a bordo. Alle ore 1845 circa di oggi, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto ha ricevuto una chiamata di soccorso dal cantiere “La Nuova Meccanica Navale” del porto di Napoli che ha riferito che a bordo dalla nave “Phoenix” (adibita al trasporto di passeggeri e veicoli gommati) della compagnia di navigazione Grandi Navi Veloci, a bordo della quale , presso i locali interni del ponte 6, si è verificato un incendio. La Nave era in manutenzione e a bordo erano presenti dei tecnici e parte dell’equipaggio, fortunatamente tutti illesi. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, mentre la Guardia Costiera aggiorna i naviganti per garantire la sicurezza.

L’incendio sulla nave passeggeri Phoenix, ormeggiata a Napoli per manutenzione

L’Unità Navale, ormeggiata presso la banchina n. 29 del porto di Napoli, stava eseguendo manutenzioni tecniche presso il predetto cantiere navale, pertanto “non operativa” e senza passeggeri. A bordo, infatti, erano presenti alcuni membri dell’equipaggio e i tecnici del cantiere deputati ed impegnati nell’attività di manutenzione.

La macchina dei soccorsi

Subito dopo la chiamata di emergenza si è prontamente attivata la macchina dei soccorsi: squadre specializzate dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Napoli sono intervenute dalla banchina di ormeggio e successivamente a bordo della nave con i necessari mezzi estinguenti, mentre a mare hanno operato 3 rimorchiatori della compagnia Rimorchiatori Napoletani, una motovedetta antincendio dei Vigili del Fuoco e a supporto un’Unità Navale specializzata S.A.R. (Ricerca e Soccorso) della Guardia Costiera, che con l’impiego di “cannoncini antincendio” e idranti hanno effettuato le cosiddette operazioni di raffreddamento dell’aree della nave interessate dall’incendio. In banchina presente anche le ambulanze del 118, con personale medico, pronte ad intervenire in caso di emergenze sanitarie.

Il Tavolo Tecnico tra Prefettura, Guardia Costiera, ASL e ARPAC

Convocato anche un tavolo tecnico di coordinamento presieduto dalla Prefettura di Napoli al quale partecipano (fino a termine dell’evento) la Guardia Costiera, l’Azienda Sanitaria Locale (ASL), l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Campania (ARPAC) e la Guardia di Finanza, al fine di monitorare e verificare costantemente anche l’andamento dei fumi generati dall’incendio, per la prioritaria tutela e l’incolumità della salute pubblica (tanto nell’area portuale quanto nelle zone urbane limitrofe).

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e non si segnalano feriti.

Il traffico marittimo e le operazioni commerciali nel porto di Napoli non sono mai stati sospesi in quanto l’evento, contenuto nell’area interessata, non ha né intralciato né minacciato la sicurezza delle attività marittime e portuali, chiaramente fatta eccezione per le banchine dove è ormeggiata la nave oggetto dell’incendio e il tratto di mare antistante ove operano i mezzi navali di soccorso e gli operatori impegnati nelle delicate operazioni di spegnimento.

La Guardia Costiera di Napoli continua a regolare e vigilare il porto, fornendo le dovute e necessarie informazioni ai naviganti per assicurare la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.

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