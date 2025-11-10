NAVE

Il Porto di La Spezia compie un passo decisivo verso la sostenibilità ambientale. Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Bruno Pisano, ha firmato il decreto di affidamento del primo dei due lotti di lavori.

Il progetto riguarda la realizzazione della nuova rete di distribuzione dell’energia elettrica in alta tensione all’interno del porto mercantile.

L’intervento coprirà 84 dei 110 MW complessivi di fabbisogno previsti. Inoltre, l’obiettivo è garantire energia sufficiente alle banchine elettrificate e alle aree operative portuali, in linea con gli obiettivi del Piano Regolatore Portuale.

Investimento da 41 milioni per l’infrastruttura del Porto di La Spezia

L’investimento complessivo ammonta a 41 milioni di euro, di cui 13.288.500 euro finanziati dal bando Green Ports. I lavori prevedono la costruzione, in località Stagnoni, di una stazione elettrica per la connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale gestita da Terna SpA.

Inoltre, sono previsti la posa sotterranea dei cavi elettrici in alta tensione e la realizzazione di tre stazioni di trasformazione.

Queste alimenteranno le utenze finali, destinate al cold ironing e alle attività operative. Il termine contrattuale per ultimare tutte le opere è di 455 giorni consecutivi dalla consegna dei lavori, che sarà formalizzata entro la fine del 2025.

Pertanto, il cronoprogramma consente di completare l’infrastruttura entro i tempi previsti, garantendo una rapida messa in servizio dell’intero sistema energetico.

Elettrificazione delle banchine e transizione green del Porto di La Spezia

Gara europea aggiudicata dopo la valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate da sei partecipanti. La commissione giudicatrice ha individuato come migliore offerta quella del Consorzio Stabile Research.

Quest’ultimo ha indicato l’impresa Guastamacchia SpA di Bari come socio esecutore, proponendo un ribasso del 13% sull’importo a base di gara.

“L’azione dell’Ente verso la sostenibilità ambientale e lo sviluppo del porto della Spezia procede spedita”, ha dichiarato il Presidente Bruno Pisano. Infatti, i 110 MW complessivi previsti dai due lotti saranno erogati progressivamente. Saranno destinati all’elettrificazione delle banchine e all’alimentazione delle nuove aree operative, previste nel Piano Regolatore Portuale.

Autorizzazioni e sinergia con Terna per l’infrastruttura energetica

Nel 2024, la Regione Liguria ha autorizzato la costruzione e l’esercizio dell’intera infrastruttura energetica. Il progetto include i raccordi alla Rete di Trasmissione Nazionale, realizzati da Terna, e la nuova cabina elettrica con relative linee di distribuzione.

Inoltre, l’opera, curata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, rappresenta un passaggio essenziale nel percorso di transizione ecologica del Porto di La Spezia.

Così, l’intervento ridurrà le emissioni e migliorerà l’efficienza energetica dell’intero scalo. Per questo motivo, l’opera è considerata strategica per la sostenibilità e l’innovazione del sistema portuale ligure.

