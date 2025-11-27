NAVE

Porto di Civitavecchia al centro dei test EUCCS per migliorare le comunicazioni di emergenza europee con esercitazioni operative congiunte.

La struttura ha ospitato una sperimentazione estesa che ha riunito oltre cento partecipanti da diversi Paesi. Inoltre, l’attività ha permesso di verificare strumenti avanzati per comunicazioni mission-critical utili nei contesti più complessi.

Questa iniziativa ha mostrato come il porto possa diventare un luogo strategico per prove operative europee.

Porto di Civitavecchia e ruolo nei test EUCCS

Il Porto ha accolto squadre del Ministero dell’Interno, dell’Autorità Portuale, della Guardia Costiera, dei Carabinieri, della Polizia di Frontiera e dei Vigili del Fuoco.

Inoltre, erano presenti delegazioni della Commissione Europea, di Europol e di Frontex. I team hanno verificato il funzionamento del futuro Sistema Europeo di Comunicazioni Critiche (EUCCS). Questa fase ha mostrato come la cooperazione possa migliorare quando gli operatori condividono dati e aggiornamenti in tempo reale.

EUCCS e scenari operativi europei

Durante la prova al Porto di Civitavecchia, gli operatori hanno gestito simulazioni su mare, terra e aria. Inoltre, hanno affrontato un’operazione dedicata all’intercettazione di un’imbarcazione sospettata di traffico di migranti nel Mediterraneo.

Gli scenari includevano anche un incidente stradale, una contaminazione da materiali pericolosi e un’emergenza medica complessa. Tre sale operative collegate hanno permesso di simulare più Paesi.

Questa soluzione ha mostrato come il Porto di Civitavecchia possa supportare scenari che richiedono un coordinamento internazionale continuo.

Porto di Civitavecchia e obiettivi futuri EUCCS

La sperimentazione al Porto di Civitavecchia ha testato servizi MCX (Mission Critical Services) per garantire comunicazioni sicure durante le emergenze. Inoltre, ha verificato l’adattamento delle Procedure Operative Standard (SOP) a nuovi strumenti capaci di migliorare il lavoro dei soccorritori.

Tecnici e osservatori hanno raccolto dati utili per migliorare protocolli e soluzioni. Questa tappa avvicina l’Europa a un sistema di comunicazione più resiliente. Il prossimo test operativo, previsto per marzo 2026, coinvolgerà soluzioni di Airbus e Teltronic.

