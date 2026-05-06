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Vado Gateway, teminal all’avanguardia, avrà un nuovo collegamento con il Nord Africa e il Mar Baltico con la nave Maersk Makutu.

Il Vado Gateway Container Terminal inaugura un nuovo collegamento settimanale che rafforza la connettività tra il Nord Africa, il Mediterraneo e il Mar Baltico, posizionandosi come infrastruttura chiave per il commercio marittimo internazionale, in arrivo il 4 giugno la nave M/V Maersk Makutu.

La Maersk Makutu, a Vado il 4 giugno

La M/V Maersk Makutu, portacontainer con una capacità da 4650 teus, lunga 292 metri larga 32 metri, impiegata nel servizio SLA Baltic Sea operato da Maersk, approderà il prossimo 4 giugno press la banchina deep sea del termilan vadese. La nave è la prima di 5 unità con capacità compresa tra i 4.000 e i 5.000 teus che, partendo da Port Tangier Mediterranee (Marocco), scaleranno ad Algeciras (Spagna), Gdansk (Polonia), Bremerhaven (Germania), Vado Ligure, Port Said Est (Egitto), Alexandria (Egitto).

Il nuovo collegamento: l’impatto per Vado e per l’Italia

Come ha sottolineato Daniela Mossa, Commercial Director di Vado Gateway, il nuovo collegamento con il Nord Africa e il Mar Baltico apre nuovi collegamenti non solo per Vado ma anche per l’Italia aprendo verso mercati internazionali: “Questo nuovo servizio shuttle intramed, garantisce una connessione anch’essa diretta con i porti egiziani di Port Said East e Alexandria Old Port, raggiungibili rispettivamente in soli 4 e 5 giorni. Da Port Said, inoltre, è previsto un rilancio in transhipment che consente di arrivare a Jeddah in appena 9 giorni, riducendo in modo significativo i tempi di transito rispetto ai servizi attualmente disponibili”.

Santi Casciano – Amministratore Delegato Vado Gateway, ha inoltre sottolineato l’unicità del servizio: “L’inserimento del Container Terminal di Vado Ligure nel nuovo collegamento SLA Baltic Sea che collega il Mar Mediterraneo e il Mar Baltico consolida il ruolo di Vado Gateway nella geografia terminalistica internazionale e rafforza la connettività del terminal, unico in Italia presente all’interno di questo importante servizio marittimo”.

Vado Gateway: un sistema portuale moderno, tra le infrastrutture più all’avanguardia

Vado Gateway è un sistema portuale moderno a servizio delle Compagnie di Navigazione e degli operatori logistici. L’infrastruttura, situata a Vado Ligure, comprende il nuovo Container Terminal deep-sea, tra le infrastrutture portuali tecnologicamente più avanzate del Mediterraneo grazie a una serie di dotazioni all’avanguardia. L’adiacente Reefer Terminal è il più grande hub del Mediterraneo per la logistica della frutta in grado di accogliere anche contenitori dry dedicati al trasporto di merce che non richiede temperatura controllata.

Il nuovo Container Terminal di Vado Ligure, a regime, sarà in grado di movimentare annualmente circa 900 mila TEUs (contenitori da 20 piedi), con un obiettivo di intermodalità su ferro del 40%.

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