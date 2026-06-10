PORTI

Gli Stati membri hanno approvato il piano strategico per i porti messo in campo dal Consiglio europeo. Competitività, innovazione e sfide globali

Gli Stati membri dell’Unione Europea hanno recentemente approvato le conclusioni del Consiglio sulla strategia portuale europea , un passo fondamentale per rafforzare il ruolo dei porti come risorse strategiche per l’economia, la sicurezza e la transizione energetica dell’UE. La decisione, annunciata il 8 giugno , sottolinea l’importanza di una visione unitaria e lungimirante per affrontare le sfide globali e mantenere la leadership europea nel trasporto marittimo. A sottolineare l’importanza di una strategia comune europea, il ministro cipriota Alexis Vafeades ha sottolineato che i Porti europei non sono solo il punto di accesso delle merci, ma svolgono un ruolo strategico per la sicurezza del continente. L’approvazione delle conclusioni del Consiglio rappresenta un passo storico per i porti europei, che si preparano a giocare un ruolo ancora più centrale nell’economia globale. La strategia non solo rafforza la posizione dell’UE nel trasporto marittimo, ma ne fa anche un modello di sostenibilità, resilienza e innovazione .

Una strategia per porti competitivi, resilienti e sostenibili

La strategia portuale europea non si limita a considerare i porti come semplici porte d’accesso al commercio , ma li identifica come poli industriali multifunzionali in grado di rispondere a esigenze complesse, che possiamo riassumere in: Competitività; Sostenibilità; Sicurezza; Digitalizzazione; Sviluppo Sociale.

La Competitività mira a garantire che i porti europei restino attrattivi per gli investimenti e il commercio internazionale. La Sostenibilità evidenzia la necessità di accelerare la decarbonizzazione delle operazioni portuali e promuovere l’uso di energie rinnovabili. La Resilienza è importante per rafforzare la capacità di adattamento a crisi geopolitiche, climatiche ed economiche. La Sicurezza è fondamentale per proteggere le catene di approvvigionamento critiche e garantire la sicurezza delle infrastrutture. La Digitalizzazione è un processo ineluttabile per modernizzare i processi attraverso l’innovazione tecnologica e la connettività. Ultimo ma non ultimo lo Sviluppo sociale che deve assicurare che la transizione portuale sia inclusiva e generi opportunità per le comunità locali.

Il Ministro dei trasporti di Cipro, Alexis Vafeades

Come ha dichiarato Alexis Vafeades , Ministro dei trasporti di Cipro: “I porti europei sono risorse strategiche per la nostra economia, la nostra sicurezza e il nostro approvvigionamento energetico. Le conclusioni odierne inviano un messaggio chiaro: abbiamo bisogno di porti competitivi, resilienti ea prova di futuro.”

“Garantiamo che i porti europei possano continuare a servire i cittadini, le imprese e le regioni di tutta l’Unione, mantenendo al contempo la posizione di leadership dell’Europa nel trasporto marittimo globale.”

Un quadro aggiornato per rispondere alle sfide globali

La strategia approvata dagli stati membri si basa sulla politica portuale dell’UE del 2013 , ma introduce un approccio rinnovato per affrontare un panorama in rapida evoluzione. Innanzitutto dal punto di vista geopolitico per ridurre la dipendenza da rotte commerciali instabili e potenziare la sicurezza delle supply chain. Per il sistema economico è necessario sostenere la crescita del commercio marittimo, anche attraverso investimenti in infrastrutture e innovazione. Nel rispetto dell’impatto ambientale, allineandosi agli obiettivi climatici europei, come il Green Deal , per ridurre l’impatto ambientale dei porti.

Gli Stati membri hanno sottolineato la necessità di un’attuazione efficiente e proporzionata , invitando la Commissione europea a valutare l’efficacia dei meccanismi di governance esistenti e, se necessario, a istituirne di nuovi per supportare la transizione.

L’equilibrio tra obiettivi europei e specificità locali

Un elemento chiave delle conclusioni è il riconoscimento delle differenze nazionali, regionali e locali . Mentre l’UE persegue gli obiettivi comuni, la strategia incoraggia gli Stati membri ad adattare le misure alle esigenze specifiche dei propri porti. Promuovere la collaborazione tra autorità locali, imprese e comunità. Mantenere la competitività con la sostenibilità, evitando approcci “one-size-fits-all”.

Cosa cambia per i cittadini e le imprese?

Per i cittadini , la strategia del Consiglio approvata dagli stati membri porterà a un migliore accesso a beni e servizi grazie a catene di approvvigionamento più sicure e resilienti. Ambienti portuali più sostenibili , con minore inquinamento e maggiore attenzione alla salute pubblica. Opportunità economiche grazie a investimenti in innovazione e nuove tecnologie. Per le imprese la strategia significa maggiore competitività grazie a porti moderni e ben collegati. Accesso a finanziamenti e incentivi per la transizione verde e digitale. Maggiore sicurezza contro interruzioni della catena di fornitura.

Prossimi passi: governance e monitoraggio

Il Consiglio ha chiesto alla Commissione europea di valutare l’efficacia delle strutture di coordinamento attuali.

Introdurre nuovi meccanismi se necessari, per garantire un’attuazione coerente. Promuovere la cooperazione tra Stati membri per condividere migliori pratiche e risorse.

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