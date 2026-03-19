“Con questa iniziativa benefica cerchiamo di coniugare legalità, sostenibilità, recupero materiale e inclusione – evidenzia il presidente Adsp Francesco Di Sarcina – il legname raccolto grazie alla rimozione, bonifica e demolizione di alcuni scafi abbandonati da anni, è stato consegnato nei giorni scorsi ad una realtà attiva nel territorio etneo nell’ambito del recupero relazionale e occupazionale di persone vulnerabili”.

“Il legname recuperato dai relitti non è un materiale neutro – prosegue il presidente – ha un significato profondo perché porta con sé il valore simbolico delle vicende umane che ha attraversato. Un legno che è stato barca, ha solcato il mare, sostenuto vite, speranze, viaggi, approdi e tragedie e, dopo essere stato sospinto dalle onde e restituito alle coste, viene raccolto e sottratto all’abbandono per essere trasformato in un oggetto nuovo, capace di generare bellezza, riflessione e memoria”.

La Cooperativa Rò La Formichina

La cooperativa opera da tempo nel campo del sociale e del supporto a persone con disabilità, soggetti in condizioni difficili, giovani con problematiche legate alla giustizia, migranti e profughi: in tale contesto, il lavoro artigianale sul legno rappresenta non soltanto un’attività produttiva, ma anche uno strumento educativo, terapeutico e relazionale. Ogni partecipante viene coinvolto nel processo produttivo secondo le proprie capacità e inclinazioni, all’interno di un modello organizzativo che, pur ispirato a finalità solidaristiche, rispetta una logica concreta e responsabile di una vera impresa sociale. I laboratori consentono infatti ai ragazzi di acquisire competenze tecniche nell’uso di attrezzature e macchinari professionali e di sviluppare precisione, manualità, pazienza, senso di responsabilità e creatività, contribuendo a ricostruire percorsi di autonomia personale e dignità lavorativa.

Gli strumenti realizzati da Rò La Formichina e il dono a Papa Leone XIV

I risultati già conseguiti dalla cooperativa testimoniano la qualità e il valore di tale percorso: tra i manufatti realizzati con legno recuperato figurano croci, oggetti sacri e strumenti di pregio, tra cui violini, capaci di esprimere in modo emblematico la metamorfosi del materiale originario: “Una delle croci realizzate è stata donata a Papa Leone XIV – spiega Marco Lovato, rappresentante della Rò Formichina – mentre uno dei violini donato al Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, che, secondo quanto riferito, lo conserva al Ministero e ne favorisce l’utilizzo in occasione di particolari eventi istituzionali e culturali”.

Dopo i necessari adempimenti burocratici e gli approfondimenti con ARPA, al fine di verificare le corrette modalità operative e assicurare che la cessione del materiale avvenisse nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, è stata coinvolta la squadra della falegnameria Alberto Pennisi, collaboratore della cooperativa per la lavorazione artigianale e il trasporto del materiale che ora prenderà nuova vita.

Leggi anche: AdSP del Mare di Sicilia Orientale: un distretto della cantieristica navale nel Porto di Augusta