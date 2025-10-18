PORTI

Una tappa storica per il porto di Genova: al terminal PSA Genova Prà è partita la sperimentazione che rende possibile, per la prima volta in Italia, l’ormeggio contemporaneo di due navi portacontenitori lunghe circa 400 metri. L’autorizzazione è arrivata dal Ministero delle Infrastrutture tramite la Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Genova, che ha dato il via libera all’operazione dopo verifiche tecniche e nautiche approfondite.

Le due unità – la Cosco Shipping Taurus e la Evelyn Maersk, ciascuna da circa 20.000 TEU – hanno attraccato insieme, segnando un salto operativo significativo per lo scalo ligure, pronto a rispondere a rotte globali sempre più impegnative.

Una svolta epocale per il porto di Genova

Si tratta di una svolta epocale, che consente di rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione e di andare nella direzione richiesta dagli operatori, come ha spiegato Roberto Ferrari, amministratore delegato di PSA Italy:

“L’approvazione di questa sperimentazione costituisce una svolta epocale anche per la portualità nazionale, poiché stiamo parlando delle navi più grandi attualmente in servizio nel mercato delle portacontainer. Questa autorizzazione riguarda la gestione di navi colossali, che rappresentano un vero e proprio salto di scala per il porto ligure. Come PSA operiamo da sempre navi da 20mila TEUs: il nostro know-how e i nostri investimenti sono andati nella direzione di poter assicurare un servizio all’avanguardia nel nostro terminal di Prà. Per noi e per il mercato la svolta è poter garantire efficienza e operatività a due mega navi alla volta, evitando che una rimanga inoperosa in rada, ed efficientando così tutta la catena logistica. Per questo voglio ringraziare la Capitaneria di Porto -Guardia costiera, il Corpo dei piloti di Genova, gli Ormeggiatori e i Rimorchiatori e, naturalmente, i colleghi del terminal”.

Aumento dell’efficienza e riduzione dei tempi morti nel trasporto marittimo

L’avvio della sperimentazione al PSA Italy‑terminal di Genova Prà non è solo un segnale di forza per lo scalo ligure, ma anche un indicatore dell’evoluzione del trasporto marittimo su scala globale. Il fatto che due navi lunghe circa 400 metri possano attraccare contemporaneamente rappresenta una risposta concreta alle esigenze degli operatori e della catena logistica, permettendo di aumentare l’efficienza, ridurre i tempi morti e ottimizzare gli asset navali.

Infine, per la portualità nazionale è anche un segnale di competitività: schiudere la possibilità di gestire due mega‑unità contemporaneamente significa potenzialmente attrarre rotte di grande scala, dare nuovo impulso alle connessioni ferroviarie e stradali del nord Italia e consolidare Genova come hub mediterraneo. Quella che dunque oggi appare come una sperimentazione potrebbe presto diventare nuova normalità, segnando un passo avanti per lo scalo genovese e, più in generale, per la logistica italiana.

PSA Genova Prà, snodo logistico vitale

Il terminal portuale PSA Genova Prà è uno degli snodi logistici più rilevanti per i traffici commerciali tra Mediterraneo e il Far East, con ben cinque servizi settimanali da e per i porti dell’Estremo Oriente, operati dalle principali compagnie marittime internazionali con navi di capacità compresa tra i 14.000 e i 24.000 TEU, ovvero le navi più grandi al mondo. Ne abbiamo parlato qui.

La centralità del Mediterraneo viene ulteriormente valorizzata dai collegamenti regolari con gli Stati Uniti, con tre rotte marittime a settimana da e per il terminal di PSA Italy, e verso i mercati in forte espansione come il subcontinente indiano (due servizi settimanali), oltre ai servizi intra-mediterranei che continuano a svolgere un ruolo fondamentale nella rete logistica del Paese.

PSA Italy

PSA Italy opera a Genova e Venezia nei terminal di PSA Genova Prà, PSA SECH e PSA VENICE – Vecon, per un totale di oltre 2 milioni di TEUs movimentati ogni anno e oltre 1.000 persone direttamente impiegate in Italia. E’ parte di PSA International (PSA), operatore portuale leader di mercato e partner fidato per gli operatori del trasporto merci. La rete globale PSA opera con oltre 180 sedi in 45 Paesi al mondo, e comprende oltre 70 terminal tra portuali, ferroviari e inland, nonché attività in distripark, magazzini e servizi marittimi e digitali. PSA collabora attivamente con clienti e partner in tutto il mondo per offrire servizi portuali di livello internazionale e sviluppare soluzioni innovative e sostenibili nel trasporto merci mondiale.

