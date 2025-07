PORTI

Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha annunciato che la nomina del nuovo responsabile dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, che include il Porto di Palermo, è in dirittura d’arrivo.

L’annuncio è stato fatto ai cronisti a margine dell’inaugurazione del ponte San Giuliano, a Caltanissetta. Il ministro non ha voluto svelare il nome del successore di Pasqualino Monti.

“La scelta all’Autorità portuale della Sicilia occidentale sarà fatta a breve, nel segno della competenza, come sto cercando di fare da Trieste a Gioia Tauro, a Genova, a Livorno e come abbiamo fatto a Messina e come faremo l’anno prossimo a Catania. Non dovete aspettare tanto”- ha dichiarato Salvini.

L’attesa della nuova nomina

Il processo di nomina dei presidenti delle Autorità di Sistema Portuale è di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa intesa con la Regione interessata. L’AdSP del Mare di Sicilia Occidentale è attualmente retta da un Commissario straordinario dopo la scadenza del mandato del presidente precedente.

La nomina di una figura di vertice stabile è cruciale per:

Pianificazione a lungo termine: garantire una visione strategica e continua per lo sviluppo dei porti di Palermo, Termini Imerese, Porto Empedocle e Trapani

Attuazione dei progetti: accelerare la realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti, volti a potenziare l’efficienza e la capacità degli scali

Dialogo con gli stakeholder: fornire un punto di riferimento stabile per gli operatori portuali, le istituzioni locali e gli altri attori del territorio

L’attesa è alta per questa nomina, data l’importanza strategica del Porto di Palermo, non solo per il traffico crocieristico e passeggeri, ma anche per quello merci e per i progetti di integrazione porto-città in corso.

Continua a leggere: Porto Napoli: Annunziata assume i poteri del Comitato di gestione