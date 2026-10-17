PORTI

Dopo 80 anni di pace, la guerra è tornata al centro delle paure e del dibattito italiano e internazionale. Le ricadute dei conflitti in corso in Ucraina e in Iran incidono pesantemente sull’economia, non solo per la scarsità di risorse energetiche ma anche e soprattutto per la prospettiva di un futuro di guerra che rende incerta la vita delle persone e dei lavoratori. In particolare, i porti del Mediterraneo sono diventati i centri logistici del passaggio di armi, da e verso le guerre, rendendo così i portuali degli “impiegati della guerra”. Da questa consapevolezza nasce la spinta a fermarsi e a manifestare contro contro la militarizzazione dei porti, l’economia di guerra, i programmi di riarmo e le ricadute sui salari e sulle condizioni di lavoro.

Porti di Pace

Con lo slogan “I portuali non lavorano per la guerra. Per porti di pace, per un lavoro di dignità”, il 30 ottobre sarà la giornata internazionale di lotta e lo sciopero dei portuali, promossa dalla rete Ports in Action insieme a organizzazioni sindacali di diversi Paesi europei e del Mediterraneo , una giornata di lotta nei porti che coinvolgerà sindacati e lavoratori portuali di Italia, Francia, Grecia, Paesi Baschi, Turchia, Marocco e India. In Italia l’iniziativa è sostenuta da USB Mare e Porti e Orsa Porti. Si stima che aderiranno allo sciopero circa oltre 40 porti con il coinvolgimento di importanti hub mediterranei come Genova, Gioia Tauro, Pireo e Tangeri.

Il ruolo strategico dei portuali contro la militarizzazione dei porti

L’aumento dei costi delle energie hanno avuto ricadute sul costo dei beni al consumo, generando una spirale inflattiva che ha messo in ginocchio famiglie e imprese. Il malcontento è esploso forte nelle ultime settimane per la mancanza di risposte adeguate da parte della politica che sembra essere rassegnata alla conversione delle nostre economie a un’economia di guerra. I lavoratori dei trasporti sono al fianco dei portuali che si mobilitano per invertire questo scenario di guerra. La mobilitazione mette al centro il ruolo strategico dei lavoratori portuali nel contrastare l’utilizzo delle infrastrutture logistiche e dei trasporti a sostegno delle guerre, del traffico di armi e delle politiche di riarmo. Politiche che hanno conseguenze dirette sulle condizioni di vita e di lavoro di milioni di persone: alimentano il carovita e l’inflazione, sottraggono risorse a salari, pensioni e servizi pubblici e si accompagnano a un progressivo restringimento degli spazi di democrazia e agibilità sindacale. “Perché trasporti e logistica non possono essere ridotti a strumenti al servizio dell’economia di guerra: sono settori fondamentali per la società e per la vita quotidiana di milioni di persone”, si legge nel comunicato congiunto dei sindacati.

30 ottobre sciopero generale: 10 Paesi coinvolti, 11 sindacati, 50 porti aderenti

Mentre in Europa si moltiplicano le proteste contro le politiche di guerra e le loro ricadute sociali, USB ha proclamato per la stessa data lo sciopero generale nazionale del 30 ottobre, per unire le lotte contro il carovita, il riarmo, la guerra. Il 30 ottobre sarà una giornata internazionale di lotta senza precedenti, con 10 Paesi coinvolti, 11 organizzazioni sindacali e oltre 50 porti aderenti (secondo i dati della mobilitazione). Un segnale importante che dimostra come, di fronte alla guerra e alla militarizzazione dell’economia, cresca la necessità di costruire una risposta comune e internazionale dei lavoratori.

“La nostra lotta è contro un sistema che chiede sacrifici ai lavoratori mentre destina risorse crescenti al riarmo, scaricando sulle famiglie il peso dell’inflazione e della perdita del potere d’acquisto. È una lotta per salari adeguati, diritti, sicurezza, servizi pubblici e per un futuro libero dalla guerra. Il 30 ottobre scioperiamo anche contro la Legge 146/90, che disciplina lo sciopero nei servizi pubblici essenziali imponendo limitazioni e procedure che comprimono pesantemente l’effettivo esercizio del diritto di sciopero. Una normativa che da anni rappresenta un ostacolo alla possibilità dei lavoratori di incidere realmente nei conflitti sindacali e che va superata” , scrivono nel comunicato di USB comparto Trasporti.

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