PORTI

La motovedetta per le operazioni di ricerca e soccorso in mare ha caratteristiche tecniche di alta affidabilità, mentre i propulsori Scania rispettano gli standard di emissione IMO Tier II

Una coppia di potenti motori marini Scania V8 da 900 CV scelti a bordo della motovedetta CP 335 in servizio alla Capitaneria di Brindisi. La motovedetta ha caratteristiche tecniche che la rendono estremamente affidabile per le operazioni di ricerca e soccorso in mare.

Costruita dal Cantiere FB Design con allestimento specifico del suo modello FB 56′, questa imbarcazione rappresenta una soluzione innovativa per il SAR (Search and Rescue), in virtù della sua capacità auto-raddrizzante, dei sistemi di navigazione di ultima generazione, nonché di soluzioni dedicate al recupero di uomo a mare e trasporto su barella stabilizzata.

Il Vice Comandante generale delle Capitanerie di porto Ammiraglio ispettore Pil Sergio Liardo in occasione della cerimonia di presentazione della Motovedetta CP 335 lo scorso 23 gennaio 2025 ha dichiarato:

“La Capitaneria di porto di Brindisi è per noi un luogo di fondamentale importanza, sia per la navigazione marittima, sia come frontiera. Varie volte siamo intervenuti in situazioni di emergenza e soccorso, è stato strategico avviare questo progetto qui dove ci sono grandi professionisti”.

I propulsori Scania

Lunga circa 18 metri, larga 4,5 metri e con un’immersione di 1,15 metri, la vedetta permette all’equipaggio di quattro persone di operare con un’autonomia di circa 300 miglia nautiche. I propulsori Scania, dall’impareggiabile rapporto peso-potenza, sviluppano una velocità di punta di 35 nodi, rispettando ampiamente gli standard di emissione IMO Tier II.

“Siamo estremamente orgogliosi di servire la nostra Guardia Costiera nazionale”- ha dichiarato invece Riccardo Moraglia, responsabile vendite Power Solutions Scania Italia. “L’esperienza di Scania nelle applicazioni marine SAR è consolidata e apprezzata a livello internazionale, in particolare in Nord Europa. Scegliere i nostri motori V8 significa affidarsi a una tecnologia collaudata e performante, progettata per garantire la massima affidabilità e durata nel tempo. Siamo inoltre lieti di annunciare che sono in fase di definizione ulteriori due motovedette di FB Design, sempre equipaggiate con i nostri motori V8, in consegna entro la fine dell’anno. Questo conferma la fiducia che le istituzioni italiane ripongono anche nei nostri motori e nella nostra capacità di fornire soluzioni su misura per le esigenze più specifiche”.

Alla cerimonia di consegna dell’imbarcazione tenutosi presso la banchina del porto di Brindisi hanno partecipato anche il Direttore Marittimo della Puglia e della Basilicata Jonica Ammiraglio Ispettore Vincenzo Leone e dal Contrammiraglio Donato de Carolis, capo del IV Reparto del comando generale.

