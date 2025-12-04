PORTI

Il 2 Dicembre 2025 si è concluso l’Iter per il rinnovo della presidenza dell’Autorità di Sistema portuale di Trieste e Monfalcone.

Il nuovo presidente dell’autorità portuale di Trieste e Monfalcone

Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha firmato il decreto per la nomina di Marco Consalvo a Presidente del porto di Trieste e Monfalcone.

La sottoscrizione del decreto ministeriale consente di procedere formalmente all’insediamento del nuovo vertice dell’Autorità di Sistema portuale.

Con tale iniziativa il ministro delle infrastrutture e dei trasporti riafferma la volontà di voler rafforzare la governance del sistema portuale nazionale, assicurando stabilità, continuità amministrativa ed efficacia nell’attuazione delle strategie di sviluppo degli scali marittimi.

