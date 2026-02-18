PORTI

In vista dell’Assemblea annuale del prossimo 26 febbraio, il presidente Confetra (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica), Carlo De Ruvo, sottolinea la necessità di un coordinamento centrale delle Autrità di Sistema Portuale (AdSP). Come previsto dal decreto legge approvato a dicembre che istituisce la scietà Porti d’Italia S.p.a., De Ruvo sottolinea la necessità di coordinamento con le AdSP per evitare che queste entrino in competizione tra loro e soprattutto che perdano risorse e strumenti per la competizione nello scenario internazionale. Tra e priorità della riforma, il presidente evidenzia la necessità di istituire una “Carta dei Servizi” per uniformare gli standard di qualità dei servizi delle AdSP.

Le dichiarazioni di De Ruvo sulla Riforma Portuale



Le dichiarazioni di Carlo De Ruvo, Presidente di Confetra anticipano i contenuti del documento comune sulla riforma portuale elaborato dal sistema confederale come primo contributo al disegno di legge di riforma approvato lo scorso dicembre dal Consiglio dei Ministri.

“I porti sono un anello essenziale della catena logistica nazionale e rivestono un ruolo sempre più strategico. Tuttavia, l’assenza di un efficace coordinamento centrale ha alimentato negli anni una competizione dannosa tra gli scali, indebolendo la posizione dell’Italia nello scenario internazionale. Per uno sviluppo organico del sistema portuale è quindi necessario rafforzare la governance centrale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attribuendogli chiari poteri di indirizzo, controllo e coordinamento”.

I Temi centrali della Riforma Portuale

Tra i temi centrali del documento, Confetra pone l’attenzione sulle relazioni tra la nuova Porti d’Italia S.p.A. e le Autorità di Sistema Portuale (AdSP). “È necessario un coordinamento efficace tra i soggetti coinvolti, evitando sovrapposizioni operative e appesantimenti procedurali” sottolinea De Ruvo, evidenziando il rischio di un’eccessiva concentrazione di poteri che potrebbe ridurre l’autonomia delle AdSP e la loro capacità di rispondere alle esigenze dei territori. Preoccupa inoltre la riduzione di funzioni e risorse in capo alle AdSP, legata al prelievo di canoni concessori e tasse portuali destinati a finanziare la nuova società, con possibili ricadute sulla qualità dei servizi e sugli oneri a carico delle imprese.

Confetra indica inoltre come priorità l’obbligo per le AdSP di pubblicare la Carta dei Servizi, definendo standard di qualità chiari e misurabili. “Uno strumento fondamentale per monitorare e migliorare le performance operative dei porti, affrontando inefficienze e congestioni, anche alla luce delle nuove disposizioni sui tempi di attesa introdotte dal DL Infrastrutture”.

