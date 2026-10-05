PORTI

La Riforma dei Porti nasce dalla necessità di redistribuire le risorse dei Porti, affinchè si possano realizzare progetti e infrastrutture. Il viceministro Edoardo ha sottolineato che “L’obiettivo della riforma della portualità non è togliere soldi a qualcuno ma risolvere problemi a qualcuno. La riforma nasce dall’esigenza dimostrata in questi anni dalle Autorità di sistema portuale di risolvere l’incapacità a realizzare i progetti per mancanza di finanziamento e l’aumento dell’indebitamento a cui nel tempo hanno supplito utilizzando le partite correnti per accendersi mutui”. I prelievi delle tasse portuali, inizialmente stimate tra il 15 e il 25%, sarà diverso per ogni Autorità di Sistema Portuale e sarà proporzionale alla capacità contributiva.

Il prelievo per Porti d’Italia sarà commisurato alla capacità contributiva

A margine del workshop sulla riforma portuale organizzato dall’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale e dall’Associazione Altero Matteoli, il viceministro Rixi ha spiegato che le risorse finanziarie che le Autorità portuali dovranno trasferire alla Porti d’Italia, la società per azioni che centralizzerà la strategia del sistema portuale italiano, “saranno cifre sopportabili e non metteranno a rischio né i soldi per le compagnie portuali né per l’Autorità portuale”. Rispetto a quanto previsto nella stesura originaria del disegno di legge di riforma, cioè un prelievo fra il 15 e il 25% delle tasse portuali , il prelievo “sarà diverso per ogni autorità portuale in funzione della capacità di contribuzione”.

Leggi anche: Riforma dei Porti: al MIT il confronto con il viceministro Edoardo Rixi per una condivisione ampia