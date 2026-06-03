PORTI

Il Presidente di Conftrasporto critica il disegno di legge sulla governance portuale che dovrebbe rendere operativa la Riforma dei Porti, con la modifica alla legge 84/94 sulle Autorità di Sistema Portuale che però, secondo l’analisi della Giunta Conftrasporto, si concretizzerebbe solo in interventi per la realizzazione di infrastrutture: “Dopo anni di annunci è finalmente partito l’iter parlamentare per la modifica della legge 84/94 sulle Autorità di Sistema Portuale. In realtà, più che una vera riforma organica, si tratta di una serie di interventi finalizzati soprattutto alla realizzazione delle opere infrastrutturali”. Auspicando una modifica in sede di discussione parlamentare, il presidente Russo critica, in modo particolare, la centralità della nuova società Porti di Italia rispetto a un conflitto di competenze con le Regioni e con possibili profili di incostituzionalità. La Giunta Conftrasporto, pur riconoscendo l’importanza di un coordinamento delle attività delle Autorità di Sistema Portuale, rileva un conflitto tra le attività svolte dalle Autorità Portuali e il nuovo disegno di legge.

Le criticità della Riforma dei Porti espresse dal Presidente Pasquale russo

Pasquale Russo, presidente di Conftrasporto e vicepresidente di Confcommercio, commentando il disegno di legge sulla governance portuale alla luce dell’analisi svolta dalla Giunta confederale di Conftrasporto, realtà del sistema Confcommercio che riunisce i principali operatori del trasporto e della logistica spiega: “La Giunta di Conftrasporto ha preso atto che il disegno di legge ruota attorno alla costituenda società “Porti di Italia S.p.A.”.

“Pur condividendo l’obiettivo di rafforzare il coordinamento strategico del sistema portuale, emergono evidenti criticità operative, finanziarie e di coerenza normativa, a partire dai profili di natura costituzionale, che rischiano di vanificare lo sforzo del Governo, peraltro avviato a pochi mesi dalla conclusione della legislatura”.

Conftrasporto evidenzia la sovrapposizione delle competenze

“Destano perplessità la scelta della forma societaria della S.p.A. per esercitare funzioni di governance e realizzazione delle opere, gli strumenti finanziari previsti e il perimetro operativo attribuito alla nuova società, che rischia di sovrapporsi alle competenze già esercitate, ad esempio, dalle Autorità di Sistema Portuale, dal MIT e dall’ART, con il conseguente aumento degli oneri a carico delle imprese. A ciò si aggiunge il mancato rispetto della competenza concorrente delle Regioni in materia portuale”, sottolinea il presidente di Conftrasporto.

In conclusione, il presidente Russo chiede che il disegno di legge sulla Riforma dei Porti possa essere migliorata e rivista nel corso dell’iter parlamentare, per risolvere le criticità emerse dall’analisi del documento presentato.

«Auspichiamo che già dalle prossime audizioni parlamentari vi sia la disponibilità ad ascoltare le istanze degli operatori e ad apportare i necessari correttivi al testo proposto. Dopo mesi di mancato confronto, il Parlamento resta l’unico soggetto titolato ad affrontare concretamente il tema. Il rischio, altrimenti, non è ottenere un maggiore coordinamento del sistema portuale, obiettivo condivisibile, ma produrre nuovi costi per le imprese e un ulteriore appesantimento burocratico», conclude Pasquale Russo.

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