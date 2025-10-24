PORTI

Blue Lines avvia un collegamento regolare tra Reefer Terminal e Misurata per i traffici tra Italia e Nord Africa

Nuovo collegamento Ro-Ro Vado Ligure Libia dedicato al traffico di rotabili per il Reefer Terminal, parte integrante del sistema portuale Vado Gateway. A fine ottobre è prevista la partenza del nuovo servizio operato dalla compagnia Blue Lines, che collegherà con regolarità il terminal di Vado Ligure con il porto di Misurata, in Libia.

Un’infrastruttura dedicata al traffico rotabile e ai servizi Ro-Ro

Ad approdare presso la banchina dedicata ai rotabili del terminal vadese (larghezza 200 metri) sarà la Lider Trabzon, prima di tre unità di tipo Lo-Lo e Ro-Ro di lunghezza compresa tra 129 e 147 metri (“Marin”, “Lider Trabzon” e “Lider Haluk”). Le navi scaleranno Vado Ligure con una cadenza di circa venti giorni, garantendo un collegamento stabile e continuativo con il Nord Africa.

“La partenza di questo nuovo collegamento Ro-Ro Vado Ligure Libia evidenzia la flessibilità di Reefer Terminal nell’operare diverse tipologie merceologiche: dalla frutta, storico core business del terminal, ai fuori sagoma, dai contenitori non refrigerati fino ai rotabili”- ha dichiarato Santi Casciano, Amministratore Delegato Vado Gateway e Reefer Terminal.

Il Reefer Terminal di Vado Ligure consolida i traffici con il Nord Africa

Il Reefer Terminal dispone di un’infrastruttura dedicata al traffico rotabile: una banchina larga 200 metri e un’area di stoccaggio con una capacità totale di 800 vetture. Questa configurazione permette di gestire in modo efficiente sia i flussi export sia quelli import, ampliando le opportunità di scambio commerciale tra Italia e Libia.

“Siamo al lavoro per far crescere ulteriormente il business dei rotabili sia in export sia in import – ha proseguito Casciano – potendo contare non solo su una banchina dedicata larga 200 metri, ma anche su un’area adibita a parco auto nel piazzale con una capacità totale di 800 vetture. Il tutto mantenendo la storica vocazione di Reefer Terminal per la movimentazione di prodotti ortofrutticoli per i quali siamo leader nel Mediterraneo”.

Con questo nuovo collegamento Ro-Ro Vado Ligure Libia, il Reefer Terminal consolida il proprio ruolo strategico nel sistema portuale ligure e nel Mediterraneo, offrendo una piattaforma sempre più flessibile e competitiva per i traffici marittimi verso il Nord Africa.

