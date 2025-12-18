PORTI

Si è concluso l’iter di aggiudicazione della gara pubblica avviata il 30 maggio da Interporto Padova Spa per la selezione di un partner strategico internazionale destinato allo sviluppo del Terminal Intermodale. Alla scadenza dei termini, fissata al 30 settembre, sono pervenute due offerte presentate da raggruppamenti di rilevanza mondiale: da un lato Psa Intermodal Italy NV insieme a Logtainer SpA, dall’altro Rail Hub Milano srl (gruppo Contship) con Medlog Holding Italia srl (gruppo MSC). Al termine della valutazione, la gara è stata aggiudicata al primo raggruppamento, che ha presentato un’offerta economica di 75 milioni di euro, superiore alla base d’asta di 61 milioni. Questo risultato rappresenta un passaggio decisivo per il rafforzamento del ruolo di Padova nei trasporti e nella logistica europei, segnando un punto di svolta nella strategia di crescita della società.

Nuova società, governance e garanzie per Interporto Padova

Il bando prevede la costituzione di una nuova società denominata Intermodal Terminal Padova srl, alla quale sarà conferito l’asset terminalistico di proprietà di Interporto Padova. Quest’ultima manterrà una partecipazione del 30%, assicurandosi un ruolo centrale nella governance. Lo statuto introduce clausole di garanzia fondamentali, tra cui l’impossibilità di modificare la destinazione intermodale dell’area senza il consenso di Interporto Padova, indipendentemente dalle quote detenute dagli altri soci. Sono inoltre previsti diritti specifici negli organi societari e nelle procedure di cessione delle quote. Interporto Padova nominerà un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Collegio Sindacale, rafforzando il controllo pubblico sull’operazione. La conclusione definitiva dell’aggiudicazione resta subordinata a ulteriori passaggi formali e alle valutazioni degli enti pubblici soci e degli organi di controllo; in caso di esito positivo, il closing è previsto entro giugno 2026.

Visione strategica, impatto territoriale e sviluppo futuro

Secondo il presidente Luciano Greco, l’operazione rappresenta un traguardo ambizioso che proietta Interporto Padova tra i poli di eccellenza europei. La partnership con Psa Intermodal Italy NV e Logtainer SpA, leader globale nel settore portuale e operatore multimodale di primo piano, consentirà di potenziare ulteriormente un terminal già oggi tra i più avanzati dal punto di vista tecnologico e organizzativo.

Il modello di partenariato pubblico-privato

Il modello di partenariato pubblico-privato mira a rafforzare l’integrazione lungo le grandi rotte commerciali, aumentando la competitività del sistema produttivo del Triveneto. Interporto Padova, attivo dal 1973, dispone di oltre un milione di metri quadrati di aree, 280.000 mq di magazzini e una piattaforma intermodale all’avanguardia, capace di movimentare oltre 411.000 unità l’anno grazie a più di 8.000 treni. Investimenti, automazione delle gru, software gestionali avanzati e certificazioni doganali rendono il terminal un riferimento nazionale ed europeo. In questo contesto, lo sviluppo intermodale assume un valore strategico non solo per Padova, ma per l’intero sistema logistico italiano, favorendo crescita sostenibile, innovazione e attrattività internazionale.

