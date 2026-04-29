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L’Assemblea dei Soci di PSA Genoa Investments ha deliberato il rinnovo delle cariche sociali e la nomina del nuovo Presidente di PSA Italy, segnando il passaggio di testimone tra Marco Conforti e Dirk Jan Storm alla guida delle business units italiane del Gruppo PSA International. Conforti lascia l’incarico per la scadenza del mandato, rivendicando i risultati ottenuti certo che il nuovo consiglio di amministrazione guidato da Jan Storm continuerà nel solco tracciato di consolidamento del ruolo strategico di PSA, in un contesto di grandi cambiamenti e di importanti sfide.

Marco Conforti, il ruolo strategico PSA e l’auspico di continuità

Marco Conforti conclude il proprio incarico di Presidente, nominato a febbraio 2023 dal consiglio d’amministrazione di PSA Genoa Investments. Nel corso del suo mandato, le società del gruppo PSA Italy, i terminal PSA Genova Pra’, PSA SECH e PSA Venice-Vecon, che operano nei principali scali di Genova e Venezia, hanno consolidato il proprio ruolo strategico nel sistema portuale italiano e mediterraneo, mantenendo la leadership italiana nell’ambito della movimentazione logistica gateway del traffico container nazionale.

“Sono particolarmente grato per l’opportunità di aver contribuito allo sviluppo di PSA Italy in questi anni. Lascio realtà solide, consapevoli delle sfide in atto e pronte ad affrontare con determinazione i profondi cambiamenti che stanno interessando il terminalismo portuale e l’intera catena logistica. Sono certo che il Gruppo continuerà a rafforzare il proprio posizionamento grazie a competenze, visione industriale e capacità di innovazione: le nuove sfide che i nostri terminal affronteranno sono un passo concreto verso il futuro e sono orgoglioso e onorato di poter essere stato parte di questo cambiamento”, la dichiarazione di Conforti.

A Conforti succede Dirk Jan Storm, neo Regional CEO Europe di PSA International, che assume contestualmente anche il ruolo di Presidente delle business units italiane del Gruppo.

Jan Storm è un manager con oltre 25 anni di esperienza internazionale in ambito finance e general management, che ha ricoperto incarichi apicali in contesti industriali complessi e multinazionali, operando in Europa, Medio Oriente, Americhe, Africa e Asia. Nel corso della sua carriera ha guidato operazioni straordinarie di rilievo maturando una solida esperienza nei settori industriali della siderurgia e delle operazioni terminalistiche.

Storm: competenza finanziaria e visione strategica

La profonda competenza finanziaria combinata a una visione strategica orientata allo sviluppo e all’integrazione dei business, consentono al Regional CEO Europe e Presidente di PSA Italy Dirk Jan Storm di essere determinante per accompagnare PSA Italy nelle prossime fasi di crescita, e portare a compimento i progetti strategici attualmente in corso nei terminal di PSA Genova Pra’ e PSA SECH a Genova e nel terminal di PSA Venice-Vecon a Venezia

L’Assemblea dei Soci di PSA Genoa Investments, la holding partecipata al 72% da PSA International e al 28% da Fair Market Value Capital Partners e TD Greystone Infrastructure Fund, ha approvato il rinnovo delle cariche sociali e la nomina del nuovo Presidente di PSA Italy. Un passaggio di testimone storico tra Marco Conforti e Dirk Jan Storm, che guiderà le business units italiane del Gruppo nel prossimo triennio.

Un nuovo Consiglio di Amministrazione per PSA Italy

Il nuovo Consiglio di Amministrazione di PSA Italy si compone ora di: Dirk Jan Storm, neo Regional CEO Europe di PSA International e Presidente di PSA Italy; Roberto Ferrari, CEO di PSA Genoa Investments; Terence Lee, Regional CFO EM&A; Pascal Reinards, Head of Corporate Development per PSA; Jeff Mouland e Danny Hong, rappresentanti rispettivamente di Fair Market Value Capital Partners e TD Greystone Infrastructure Fund.

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