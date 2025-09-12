PORTI

Il terminal container genovese PSA Genova Prà (Gruppo Psa Italy), ha annunciato il potenziamento e l’efficientamento dei propri servizi grazie a un programma di assunzioni e formazione che ha portato all’inserimento di 25 nuove persone dedicate alla movimentazione dei container

Rafforzamento delle partnership con le compagnie di trasporto marittimo

In questo quadro, si inserisce il rafforzamento della partnership strategica con i principali clienti del terminal di Prà, tra cui le più importanti compagnie di trasporto marittimo mondiale, che collegano lo scalo genovese e i mercati di Italia e Sud Europa con i centri di produzione e di distribuzione globali, come per esempio il servizio AE11/SE2 dell’alleanza “Gemini” tra Maersk e Hapag-Lloyd, che garantisce il trasporto di merci tra il Mediterraneo — con scali in Italia, Spagna e Marocco — e aree chiave come la Cina centrale e meridionale, il Sud-Est asiatico e l’Oceania, tramite hub come Tanjung Pelepas e Singapore.

PSA Genova Prà, snodo logistico vitale

Il terminal portuale PSA Genova Prà, infatti, è uno degli snodi logistici più rilevanti per i traffici commerciali tra Mediterraneo e il Far East, con ben cinque servizi settimanali da e per i porti dell’Estremo Oriente, operati dalle principali compagnie marittime internazionali con navi di capacità compresa tra i 14.000 e i 24.000 TEU, ovvero le navi più grandi al mondo.

La centralità del Mediterraneo viene ulteriormente valorizzata dai collegamenti regolari con gli Stati Uniti, con tre rotte marittime a settimana da e per il terminal di PSA Italy, e verso i mercati in forte espansione come il subcontinente indiano (due servizi settimanali), oltre ai servizi intra-mediterranei che continuano a svolgere un ruolo fondamentale nella rete logistica del Paese.

Il cambiamento dei mercati internazionali

«Non vogliamo lanciare nessun allarme, ma è ormai evidente che i mercati internazionali sono profondamente cambiati: negli ultimi cinque anni abbiamo affrontato una serie di shock che hanno impattato su abitudini di consumo, siti di produzione e catene logistiche, con una ripercussione tangibile anche sul nostro settore”- ha dichiarato Roberto Ferrari, amministratore delegato di PSA Italy .

I dazi e la crisi del canale di Suez

Tra flussi globali in continuo cambiamento e sfide geopolitiche, i porti italiani si trovano a dover gestire una pressione crescente. A lanciare l’allarme è l’amministratore delegato del terminal di Genova Prà, Ferdinando Ferrari, che rilancia anche l’ambizioso piano di investimenti da un miliardo di euro già annunciato lo scorso anno, chiedendo ora il pieno sostegno delle istituzioni per garantirne la realizzazione:

“Oggi assistiamo a picchi e flessi di traffico di merce nei porti italiani, legati a navi sempre più grandi, all’aumento dei giorni di navigazione a causa dalla crisi del Canale di Suez, al picco di spedizioni import/export con gli USA anticipate al periodo estivo per evitare i dazi che colpiscono le imprese e ad altri fattori geopolitici che impattano sulla capacità dei nostri piazzali e dei nostri terminal. Un anno fa, in occasione dei 30 anni del nostro Terminal avevamo annunciato il progetto, totalmente a carico nostro e pari a un miliardo di Euro, per l’ottimizzazione del nostro terminal; le nuove assunzioni e la formazione sono solo una parte di questo impegno. Tuttavia non basta: abbiamo bisogno del supporto e le autorizzazioni delle Istituzioni per poter realizzare il nostro progetto, se vogliamo che Genova Prà rimanga il terminal container più competitivo del Mediterraneo».

PSA Genova Prà conferma così la propria visione di lungo periodo, con continui investimenti in persone, infrastrutture e relazioni strategiche per affrontare con solidità le sfide globali della logistica e garantire una maggiore fluidità e produttività delle operazioni portuali.

