PORTI

Il nuovo Piano Regolatore Porti (PRP), discusso con le parti interessate, ha concentrato le attività sul riassetto della logistica energetica, al potenziamento della nautica di alta gamma, fino al recupero del patrimonio storico portuale, confrontandosi appunto con Assocostieri, Camera di Commercio di Genova, Confcommercio, Genova4Yachting e ASTOI. L’ Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha invitato a confronto le parti, nell’ottica di integrazione delle opportunità di sviluppo, con una particolare attenzione alle attività energetiche, alla nautica di alta gamma, alla valorizzazione degli spazi tra il porto e la città di Genova. “Il Piano Regolatore richiede di compiere scelte sulla destinazione degli spazi, tenendo conto dell’evoluzione dei mercati e delle esigenze operative delle diverse attività. Questo significa, da un lato, accompagnare la trasformazione della logistica energetica, dall’altro creare condizioni più funzionali per sviluppare settori come la nautica di alta gamma e il refitting dei grandi yacht, distinguendo attività che hanno necessità operative differenti” ha dichiarato il presidente dell’AdSP Matteo Paroli evidenziando i temi che sono stati trattati con maggiore puntualizzazione nel corso degli incontri con le associazioni di categoria.

PRP, impostazione positiva: nuove opportunità e recupero di valore

Nella prima parte della giornata il confronto ha coinvolto Assocostieri (Dario Soria), mentre nella seconda èarte gli incontri sono proseguiti con Camera di Commercio di Genova (Maurizio Caviglia, Marco Marozzo, Stefano Messina e Deborah Saverino), Confcommercio (Alessandro Cavo), Genova4Yachting (Alberto Amico, Giovanni Costaguta, Ennio Luglio e Gabriele Randi) e ASTOI (Laura Cannone). Dagli incontri è emersa una valutazione positiva di un’impostazione che affianca allo sviluppo dei traffici e delle attività portuali interventi di co-pianificazione, con l’obiettivo di generare nuove opportunità economiche e, al tempo stesso, restituire valore e fruibilità a spazi oggi solo parzialmente accessibili alla città.

Cosa prevede il Piano Regolatore Porti (PRP)

Le ipotesi del Piano prevedono, per la parte energetica, la delocalizzazione dei depositi chimici di Multedo all’interno dell’area di Porto Petroli, mantenendo le tre banchine esistenti e riorganizzando le aree a terra e i collegamenti logistici di ultimo miglio. L’obiettivo è ottimizzare la configurazione degli spazi e accompagnare l’evoluzione della logistica energetica, compresa quella legata ai nuovi combustibili, preservando la vocazione polifunzionale del porto. Lo sviluppo delle attività è accompagnato da interventi di mitigazione ambientale e paesaggistica, tra cui la realizzazione di aree verdi pubbliche.

Riconversione dell’ hub energetico per la produzione a basso impatto

Un ulteriore elemento di connessione tra sviluppo portuale e trasformazione urbana riguarda l’ex centrale termoelettrica a carbone. Le ipotesi del Piano ne considerano la possibile riconversione in un hub energetico per la produzione di energia a basso impatto destinata alle esigenze portuali, con una prospettiva di estensione anche al contesto urbano, affiancata dalla valorizzazione del patrimonio architettonico e di archeologia industriale. L’intervento si inserisce in una visione più ampia volta a mettere a sistema i siti di maggiore interesse storico, culturale e architettonico che oggi si trovano all’interno del contesto operativo portuale, individuando soluzioni per recuperarli e renderli accessibili al pubblico senza interferire con le attività dello scalo.

Nautica da diporto e refitting

Le opportunità di crescita della nautica da diporto e del refitting di grandi yacht, anche nella fascia delle imbarcazioni superiori ai 100 metri, con una più chiara distinzione funzionale tra le attività nautiche e quelle di riparazione navale, che comportano lavorazioni e condizioni operative non sempre compatibili. Il possibile trasferimento dei circoli nautici oggi presenti nell’area verso una darsena più funzionale alle loro esigenze consentirebbe di riconvertire gli spazi liberati a nuove attività nautiche, tra cui l’allestimento finale degli yacht e le lavorazioni di interni. La discussione ha inoltre evidenziato il ruolo dell’accessibilità stradale e ferroviaria e delle infrastrutture digitali per sostenere la competitività del sistema logistico, insieme all’importanza di un Piano flessibile, fondato su interventi concreti e sulla capacità di valorizzare le attività in grado di generare occupazione e valore aggiunto.

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