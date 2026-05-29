PORTI

Il progetto del nuovo “Porto Turistico a Marina di Pastena” a Salerno, continua a far discutere per le pressioni dei comitati cittadini che si oppongono alla riqualificazione del porticciolo del Lungomare Colombo. Il progetto prevede la creazione di 450 posti barca, per imbarcazioni fino a 21 metri; un nuovo albergo, un centro commerciale con negozi, e spazi residenziali e a creazione di 450 parcheggi per auto, per decongestionare la zona. Dalla società promotrice, “Polo Nautico”, sono arrivate le precisazioni dell’Amministratore Delegato, Angelo Iardi, in merito alle integrazioni richieste dal Ministero dell’Ambiente e della Cultura, che ha cercato di fare chiarezza sull’impatto positivo del progetto e che le rilevazioni sono state già risolte e che l’iter del progetto procede regolarmente, rimanendo disponibile a ulteriori interlocuzioni con tutte le parti coinvolte.

Il Porto Turistico Marina di Pastena e il pubblico: 40 osservazioni sollevate

Nel quadro della procedura prevista dalla normativa per il riesame della Valutazione di Impatto Ambientale del progetto del porto turistico Marina di Pastena, è prevista una fase di interlocuzione aperta a tutti. Il pubblico ha avuto la possibilità di interagire formulando osservazioni. Ne sono pervenute circa 40, tutte da soggetti privati.

A valle di tale processo, il Ministero dell’Ambiente ha quindi richiesto alla società Concessionaria una serie di precisazioni, approfondimenti, integrazioni in data 27 aprile u.s.

Le osservazioni: la nuova Autorizzazione Paesaggistica 2024

Fra le osservazioni pervenute, seppure oltre i termini previsti dalla normativa, vi è anche quella del Ministero della Cultura che richiede di integrare la Relazione Paesaggistica con ulteriori documenti.

La Società concessionaria ha fornito al Ministero le dovute controdeduzioni a tutte le osservazioni ed ha definitivamente ottemperato, entro i termini prescritti, a tutte le integrazioni richieste con oltre 700 pagine di approfondimenti ed aggiornamenti.

Il predetto dossier risponde anche alle richieste formulate dal Ministero della Cultura che correttamente non considera più valida la autorizzazione paesaggistica rilasciata nel 2012 perché è già stata rilasciata, ovviamente, la nuova Autorizzazione Paesaggistica nel 2024, che è tuttora in vigore.

Le precisazioni dell’ Ing Angelo Ilardi Amministratore Delegato Polo Nautico

Nella nota rilasciata dalla società Polo Nautico, l’Amministratore Delegato, Angelo Ilardi, ha chiarito alcune informazioni che sono state diffuse in merito al progetto del Porto, sottolineando e chiarendo, nel rispetto di chi si oppone, che la riqualificazione del piccolo Porto, vedrà 33 mila mq di verde e centinaia di nuovi posti di lavoro con la creazione di aree pubbliche per eventi.

“La verità è che è il porto turistico di Pastena a rappresentare l’interesse pubblico mentre le proteste rappresentano solo interessi privati. Le ragioni del no dono sempre legittime ma, con competenza e serietà, devono offrire serie risposte a tutti gli ambiti del progetto”.

“Il progetto è parte integrante del calcolo dell’equilibrio idraulico marittimo di tutto il litorale cittadino, la cui alterazione comporta un gravissimo danno, e rappresenta una valida opera di difesa stabile di un fragile tratto di costa”.

L’Ingegner Ilardi sottolinea inoltre che:”… il progetto porta in dote oltre 33.000 mq di verde attrezzato ed oltre 20.000 mq di parcheggi e risolve definitivamente le storiche problematiche del quartiere di Pastena, un nuovo lungomare di oltre 600 metri nel mare e una grande piazza per eventi, tutti a libera fruizione pubblica in un contesto perfettamente integrato dal punto di vista ambientale e dotato di sistemi di produzione di energia rinnovabile2. Dal punto di vista economico: “…il progetto genera un evidente incremento dei valori immobiliari di tutto il tratto di lungomare interessato e di tutte le attività turistiche, di ristorazione e commerciali oggi presenti.

Per la città di Salerno un investimento, il Porto di Marina di Pastena, rappresenta un investimento di oltre 100 milioni di euro e diverse centinaia di nuovi posti di lavoro .