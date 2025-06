PORTI

I numeri, riportati da ADSPMAO evidenziano Trieste come principale snodo logistico dell’Italia verso la Germania

Il Porto di Trieste si afferma come snodo logistico cruciale dell’Italia verso la Germania e l’Europa centro-orientale. Lo confermano i numeri, i collegamenti ferroviari attivi e la funzione strategica che lo scalo riveste sul piano commerciale ed energetico.

Ad evidenziare i dati, una nota dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, in occasione della giornata di chiusura di Transport Logistic di Monaco di Baviera, fiera internazionale dedicata ai trasporti, alla logistica e all’intermodalità.

Trieste, un caso unico nel panorama nazionale

La presenza dello scalo giuliano alla fiera ha offerto l’occasione per presentare il sistema integrato che fa di Trieste un caso unico nel panorama nazionale. Nel 2024, il porto ha movimentato 2.500 treni da e per la Germania, pari al 32% del traffico ferroviario complessivo. Le principali direttrici riguardano Colonia (quasi 1.000 treni), Monaco (oltre 600) e Duisburg (400). Per il 2025, grazie all’attivazione da marzo di sette nuovi collegamenti settimanali tra il terminal Hhla-Plt Italy e Duisburg, si prevede un incremento a circa 2.800 treni complessivi con il mercato tedesco.

La rete ferroviaria del Porto di Trieste

Il Porto di Trieste dispone di una rete ferroviaria interna (70 km di binari) integrata con la rete nazionale e internazionale, che permette a tutte le banchine di essere servite da binari con possibilità di smistamento e/o composizione dei treni direttamente nei vari terminali. L’efficienza della rete viaria è garantita invece da un raccordo diretto e da una strada sopraelevata (interni al porto) che si immettono nel sistema stradale esterno, in collegamento con la rete autostradale.

Funzione energetica strategica

Trieste svolge da sempre una funzione strategica anche sul piano energetico, sottolineano dall’Authority: attraverso l’oleodotto transalpino Tal infatti si rifornisce il 100% del fabbisogno petrolifero della Germania meridionale. Nel 2024 è avvenuta la movimentazione di quasi 30 milioni di tonnellate di greggio in direzione dei Länder Baviera e Baden-Württemberg.

Continua a leggere: Interporto Bologna ,presentato manifesto trasporto merci ferroviario