Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha nominato ieri Donato Liguori come nuovo Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale.

La decisione arriva in un momento cruciale per il Porto di Trieste, a seguito delle dimissioni del dott. Antonio Gurrieri dall’incarico di Commissario straordinario dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico orientale (ne abbiamo parlato qui).

Si tratta di un incarico di breve durata (fino al 30 settembre): la nomina infatti ha l’obiettivo di assicurare la prosecuzione ordinata delle attività dell’Ente e consentire l’individuazione del nuovo presidente.

Come si legge in una nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: “Il Mit ribadisce l’importanza strategica del porto di Trieste per il sistema portuale nazionale e garantirà il massimo supporto agli operatori e alle istituzioni locali in questa fase di transizione, con l’impegno di arrivare in tempi brevi alla nomina di una figura stabile alla guida di una delle principali autorità portuali del Paese”.

L’esperienza di Donato Liguori

Donato Liguori è un nome ben conosciuto nel panorama marittimo e portuale. All’interno del ministero ricopre un ruolo da Dirigente, responsabile della Direzione generale per i porti, la logistica e l’intermodalità. Già dirigente della Struttura tecnica di Missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l’Alta Sorveglianza del MIT e con due dottorati all’attivo (uno in big data management e l’altro in marketing e comunicazione), Liguori è membro dei collegi sindacali di Autovie Venete e Autostrade per l’Italia.

Fra gli altri ruoli ricoperti, Liguori fa anche parte del collegio revisori dei conti dell’Autorità portuale di Livorno ed è responsabile della Gestione governativa navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda su nomina del ministero. Con un ricco bagaglio di esperienza pregressa e know-how interno del settore dunque, la nomina di Liguori sarà fondamentale per affrontare le sfide dello scalo giuliano.

