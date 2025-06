PORTI

In arrivo un nuovo terminal container al porto di Termini Imerese, nel Palermitano, .

L’infrastruttura sarà presentata alla stampa dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia occidentale, Pasqualino Monti, mercoledì 11 giugno alle 12, presso la sede dell’Adsp in via Piano dell’Ucciardone a Palermo.

Alla presentazione interverranno anche il Segretario Generale dell’AdSP del Mare di Sicilia Occidentale Luca Lupi, il sindaco di Termini Imerese Maria Terranova, il Presidente di Portitalia Giuseppe Todaro e l’Amministratore Delegato di Msc Sicilia William Munzone.

Il porto di Termini Imerese

Il porto di Termini Imerese è uno scalo marittimo d’interesse nazionale, strettamente integrato con quello di Palermo, dal quale dista solo 30 km. Lo scalo è attivo nel settore merci (container e rinfuse solide), in quello del diporto e della cantieristica minore. I collegamenti via traghetto sono giornalieri con il porto di Civitavecchia e settimanali con quello di Napoli, tutti esercitati da Grandi Navi Veloci.

Il porto è ben dotato delle infrastrutture e dei servizi per la movimentazione dei veicoli commerciali e delle merci da/verso compagnie Ro-Ro. L’Autorità di Sistema Portuale della Sicilia occidentale, che gestisce lo scalo, ha in corso diversi interventi per il suo potenziamento, anche in vista dello spostamento di gran parte del traffico merci dal Porto di Palermo.

