Porto di Ravenna: crescita del 5,6% nel primo semestre 2025
La movimentazione merci supera i 13,2 milioni di tonnellate
Cresce il traffico nel porto di Ravenna: nel primo semestre dell’anno la movimentazione merci ha superato i 13,2 milioni di tonnellate, con un incremento del 5,6%. A trainare la crescita sono gli sbarchi, saliti del 7%, a fronte di un lieve calo degli imbarchi (-2,7%). Le navi che hanno scalato lo scalo portuale sono state 1.285, in aumento dello 0,9%.
Trend di Crescita per il Porto di Ravenna
Analizzando nel dettaglio le tipologie di merci, emerge un quadro dinamico per il porto di Ravenna.
- Merci Secche: con oltre 10,7 milioni di tonnellate movimentate, le merci secche registrano una ripresa del 4,6% rispetto allo stesso periodo del 2024, con un incremento di 467 mila tonnellate. All’interno di questo comparto, si nota una crescita del 4,3% per le merci unitizzate in container, mentre le merci su rotabili segnano un calo del 10,1%.
- Prodotti Liquidi: la movimentazione di prodotti liquidi, pari a circa 2,6 milioni di tonnellate, mostra una solida crescita del 10,4%.
- Comparto Agroalimentare: particolarmente positiva la performance del settore agroalimentare, che con quasi tre milioni di tonnellate movimentate, cresce del 21,1%. All’interno di questo segmento, spicca l’ottimo risultato dei cereali, che salgono dell’84%, a fronte di un calo del 4,4% per le farine.
Questi dati confermano una buona salute dello scalo portuale, guidata in particolare dalla ripresa dei traffici di merci secche e da un’ottima performance del settore agroalimentare.
Dettaglio delle Merci
Il traffico merci si caratterizza per andamenti differenziati a seconda dei comparti:
- Semi oleosi: gli sbarchi sono in diminuzione del 6,6%.
- Oli animali e vegetali: aumentano significativamente del 35,2%.
- Materiali da costruzione: con oltre 2,2 milioni di tonnellate, si registra un rialzo dell’8,9%, trainato in particolare dalle materie prime per il distretto ceramico di Sassuolo, che crescono dell’8,7%.
- Prodotti metallurgici: movimentano quasi tre milioni di tonnellate, ma con un calo dell’1,5%.
- Prodotti petroliferi: crescono del 18,8%, con un totale di 1,6 milioni di tonnellate.
- Prodotti chimici: con circa 465.000 tonnellate, segnano un calo del 19,2%.
- Concimi: diminuiscono del 3,3%, scendendo sotto il milione di tonnellate.
Traffico Container e Ro-Ro
Il settore container mostra una buona performance, mentre quello rotabile è in flessione:
- Contenitori (TEUs): crescono del 3,5% per numero (111.232 TEUs) e del 4,3% in termini di merce trasportata (1,2 milioni di tonnellate). Tuttavia, il numero di toccate delle navi portacontainer cala dell’1,7%.
- Trailer e rotabili: il numero di pezzi e il volume di merce trasportata sono entrambi in calo, rispettivamente del 17,8% e del 10,1%. La linea Ravenna-Brindisi-Catania registra una diminuzione del 5,9%.
- Automotive: performance molto negativa, con oltre 7.000 pezzi in meno.
Traffico Crocieristico e Ferroviario
- Crociere: Nel primo semestre dell’anno si contano 29 scali contro i 33 del 2024. Il numero di passeggeri totali è di 77.796, in calo dell’11,7%, di cui 69.752 in home port.
- Traffico ferroviario: Si registra un incremento complessivo. I treni sono stati 3.978 (96 in meno), ma il volume di merce trasportata è cresciuto del 3,8%, superando gli 1,9 milioni di tonnellate. L’incidenza del traffico ferroviario sul totale marittimo è del 14,2%.
- In crescita: derrate alimentari (quasi +300%), metallurgici (+8,7%), inerti (+36,3%) e chimici liquidi (+13,9%).
- In calo: cereali e sfarinati (-36,3%) e fertilizzanti (-17,2%).
- Il traffico container ferroviario è positivo per numero di TEUs (+19,1%), ma la merce è in calo del 9,9%.
- Negativa anche la movimentazione di auto dalla Germania: 8.455 pezzi, meno della metà rispetto all’anno precedente.
Previsioni per Luglio e i Primi Sette Mesi
Le stime per i prossimi mesi restano positive: per il mese di luglio si prevede una movimentazione di quasi 2,4 milioni di tonnellate, con un aumento del 4,8%. Crescita attesa per concimi, altre merci e prodotti petroliferi, mentre si prevede una flessione per i comparti agroalimentare, chimico liquido, materiali da costruzione e metallurgici. Le previsioni sono buone anche per container e trailer.
Totale primi sette mesi: La movimentazione complessiva dovrebbe raggiungere quasi 15,7 milioni di tonnellate, con un aumento di circa il 5,5%. Le crociere sono previste in ripresa, con 43 toccate e 126.650 passeggeri totali.
