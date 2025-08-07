PORTI

Cresce il traffico nel porto di Ravenna: nel primo semestre dell’anno la movimentazione merci ha superato i 13,2 milioni di tonnellate, con un incremento del 5,6%. A trainare la crescita sono gli sbarchi, saliti del 7%, a fronte di un lieve calo degli imbarchi (-2,7%). Le navi che hanno scalato lo scalo portuale sono state 1.285, in aumento dello 0,9%.

Trend di Crescita per il Porto di Ravenna

Analizzando nel dettaglio le tipologie di merci, emerge un quadro dinamico per il porto di Ravenna.

Merci Secche: con oltre 10,7 milioni di tonnellate movimentate, le merci secche registrano una ripresa del 4,6% rispetto allo stesso periodo del 2024, con un incremento di 467 mila tonnellate. All’interno di questo comparto, si nota una crescita del 4,3% per le merci unitizzate in container, mentre le merci su rotabili segnano un calo del 10,1%.

Prodotti Liquidi: la movimentazione di prodotti liquidi, pari a circa 2,6 milioni di tonnellate , mostra una solida crescita del 10,4% .

la movimentazione di prodotti liquidi, pari a circa , mostra una solida crescita del . Comparto Agroalimentare: particolarmente positiva la performance del settore agroalimentare, che con quasi tre milioni di tonnellate movimentate, cresce del 21,1%. All’interno di questo segmento, spicca l’ottimo risultato dei cereali, che salgono dell’84%, a fronte di un calo del 4,4% per le farine.

Questi dati confermano una buona salute dello scalo portuale, guidata in particolare dalla ripresa dei traffici di merci secche e da un’ottima performance del settore agroalimentare.

Dettaglio delle Merci

Il traffico merci si caratterizza per andamenti differenziati a seconda dei comparti:

Semi oleosi: gli sbarchi sono in diminuzione del 6,6% .

gli sbarchi sono in diminuzione del . Oli animali e vegetali: aumentano significativamente del 35,2% .

aumentano significativamente del . Materiali da costruzione: con oltre 2,2 milioni di tonnellate , si registra un rialzo dell’ 8,9% , trainato in particolare dalle materie prime per il distretto ceramico di Sassuolo, che crescono dell’ 8,7% .

con oltre , si registra un rialzo dell’ , trainato in particolare dalle materie prime per il distretto ceramico di Sassuolo, che crescono dell’ . Prodotti metallurgici: movimentano quasi tre milioni di tonnellate , ma con un calo dell’ 1,5% .

movimentano quasi , ma con un calo dell’ . Prodotti petroliferi: crescono del 18,8% , con un totale di 1,6 milioni di tonnellate .

crescono del , con un totale di . Prodotti chimici: con circa 465.000 tonnellate , segnano un calo del 19,2% .

con circa , segnano un calo del . Concimi: diminuiscono del 3,3%, scendendo sotto il milione di tonnellate.

Traffico Container e Ro-Ro

Il settore container mostra una buona performance, mentre quello rotabile è in flessione:

Contenitori (TEUs): crescono del 3,5% per numero ( 111.232 TEUs ) e del 4,3% in termini di merce trasportata ( 1,2 milioni di tonnellate ). Tuttavia, il numero di toccate delle navi portacontainer cala dell’ 1,7% .

crescono del per numero ( ) e del in termini di merce trasportata ( ). Tuttavia, il numero di toccate delle navi portacontainer cala dell’ . Trailer e rotabili: i l numero di pezzi e il volume di merce trasportata sono entrambi in calo, rispettivamente del 17,8% e del 10,1% . La linea Ravenna-Brindisi-Catania registra una diminuzione del 5,9% .

l numero di pezzi e il volume di merce trasportata sono entrambi in calo, rispettivamente del e del . La linea Ravenna-Brindisi-Catania registra una diminuzione del . Automotive: performance molto negativa, con oltre 7.000 pezzi in meno.

Traffico Crocieristico e Ferroviario

Crociere: Nel primo semestre dell’anno si contano 29 scali contro i 33 del 2024. Il numero di passeggeri totali è di 77.796 , in calo dell’ 11,7% , di cui 69.752 in home port .

Nel primo semestre dell’anno si contano contro i 33 del 2024. Il numero di passeggeri totali è di , in calo dell’ , di cui in . Traffico ferroviario: Si registra un incremento complessivo. I treni sono stati 3.978 (96 in meno), ma il volume di merce trasportata è cresciuto del 3,8% , superando gli 1,9 milioni di tonnellate . L’incidenza del traffico ferroviario sul totale marittimo è del 14,2% .

Si registra un incremento complessivo. I treni sono stati (96 in meno), ma il volume di merce trasportata è cresciuto del , superando gli . L’incidenza del traffico ferroviario sul totale marittimo è del . In crescita: derrate alimentari (quasi +300% ), metallurgici ( +8,7% ), inerti ( +36,3% ) e chimici liquidi ( +13,9% ).

derrate alimentari (quasi ), metallurgici ( ), inerti ( ) e chimici liquidi ( ). In calo: cereali e sfarinati ( -36,3% ) e fertilizzanti ( -17,2% ).

cereali e sfarinati ( ) e fertilizzanti ( ). Il traffico container ferroviario è positivo per numero di TEUs ( +19,1% ), ma la merce è in calo del 9,9% .

), ma la merce è in calo del . Negativa anche la movimentazione di auto dalla Germania: 8.455 pezzi, meno della metà rispetto all’anno precedente.

Previsioni per Luglio e i Primi Sette Mesi

Le stime per i prossimi mesi restano positive: per il mese di luglio si prevede una movimentazione di quasi 2,4 milioni di tonnellate, con un aumento del 4,8%. Crescita attesa per concimi, altre merci e prodotti petroliferi, mentre si prevede una flessione per i comparti agroalimentare, chimico liquido, materiali da costruzione e metallurgici. Le previsioni sono buone anche per container e trailer.

Totale primi sette mesi: La movimentazione complessiva dovrebbe raggiungere quasi 15,7 milioni di tonnellate, con un aumento di circa il 5,5%. Le crociere sono previste in ripresa, con 43 toccate e 126.650 passeggeri totali.

