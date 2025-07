PORTI

Il Commissario straordinario dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno centrale, avvocato Andrea Annunziata, assume i poteri e le prerogative già attribuiti al Comitato di Gestione.

Accade con con decreto firmato oggi dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

Si tratta di una decisione importante per la governance del Porto di Napoli e per l’intera Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (che include anche i porti di Salerno e Castellammare di Stabia).

La decisione e le motivazioni della nomina di Annunziata

Il provvedimento mira a garantire la piena operatività dell’Ente, scongiurando ogni forma di stallo decisionale. Il Ministero ha agito su parere conforme dell’Avvocatura Generale dello Stato e su richiesta della Direzione Generale per i porti, la logistica e l’intermodalità, che ha evidenziato l’urgenza di conferire poteri sostitutivi al Commissario.

La nomina di Annunziata, proposta con l’obiettivo di semplificare e accelerare le procedure, nasce dalla necessità di:

Snellire i processi decisionali: evitare ritardi e sovrapposizioni di competenze tra il Commissario e il Comitato di Gestione

Accelerare gli investimenti: permettere al Commissario di avere piena autonomia decisionale per implementare rapidamente i progetti, in particolare quelli legati al PNRR e agli investimenti infrastrutturali

Garantire la continuità amministrativa: assicurare una governance chiara e univoca in un periodo in cui la nomina del Presidente ordinario delle AdSP può richiedere tempi lunghi

Impatto sull’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

Per l’AdSP del Mar Tirreno Centrale, guidata dal Commissario Andrea Annunziata (già Presidente ordinario, commissariato dopo la scadenza del suo mandato), questa novità significa:

Pieni Poteri Operativi: Annunziata avrà ora il pieno controllo delle decisioni strategiche e gestionali, senza la necessità di passare attraverso le delibere di un Comitato.

Responsabilità Accentrate: la responsabilità delle scelte e dell’attuazione dei piani di sviluppo del porto sarà concentrata nella figura del Commissario.

Focus su Progetti Chiave: questo dovrebbe facilitare l’avanzamento di importanti progetti per il Porto di Napoli (e di Salerno e Castellammare di Stabia), come l’ammodernamento delle infrastrutture, la digitalizzazione e lo sviluppo delle aree retroportuali.

La mossa è un chiaro segnale della volontà del Governo di imprimere un’accelerazione nella gestione delle Autorità Portuali, soprattutto in un momento in cui gli investimenti nelle infrastrutture portuali sono considerati prioritari per la ripresa economica e la competitività del Paese.

