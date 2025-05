PORTI

Posata ieri la prima pietra per costruire le opere in mare della Darsena Europa, il grande ampliamento del porto di Livorno finalizzato all’incremento del traffico merci.

“Oggi – ha detto il presidente della Autorità portuale di Livorno e commissario per la realizzazione dell’opera, Luciano Guerrieri – inauguriamo la consegna dei lavori a mare, ovvero le opere marittime di difesa dell’ampliamento del porto di Livorno, cioè la realizzazione di un molo foraneo di 4,4 km che sarà accompagnato da altri 3 km di moli interni per contenere gli escavi della nuova darsena”.

I lavori al Porto di Livorno

I lavori per la realizzazione del nuovo terminal dovrebbero durare 5 anni: si tratta di un investimento di quasi un miliardo di euro con 550 milioni che arriveranno da finanziamenti pubblici, e la restante cifra da parte del privato che si aggiudicherà il bando da pubblicare entro l’anno. A costruire le opere marittime sarà un raggruppamento di imprese composto da Sidra, Fincantieri Opere Marittime, Sales e Fincosit.

Nel frattempo stanno continuando i lavori di consolidamento della prima vasca di colmata premesse per il futuro terminal contenitori. “Con questi lavori Livorno potrà accogliere le grandi navi provenienti dai mercati del Sud est asiatico e intercettare nuovi flussi di traffici internazionali – aggiunge Guerrieri – Sono convinto che questa opera farà fare il salto di qualità non solo al porto di Livorno ma anche al sistema portuale italiano”.

Una meta di attrazione per nuovi mercati mondiali

Durante l’inaugurazione il sindaco Luca Salvetti ha dichiarato: “Quando si parla di opere pubbliche ci sono passaggi dove non si può tornare indietro e questo è il punto in cui ci troviamo oggi per la Darsena Europa. Quando si mette la prima pietra vuol dire che la darsena si fa. Livorno con questa opera sarà capace di attirare nuovi mercati mondiali, un ritorno economico ma anche occupazionale per la città”.

Infine Guerrieri ha ricordato i tempi ed il piano economico dell’opera. “Attualmente 550 milioni di euro rappresentano il quadro economico attuale di tutte le risorse pubbliche. Circa cinque anni di lavori si potranno ridurre a 4 anni e mezzo perché il raggruppamento di imprese ha anticipato di sei mesi la chiusura lavori”.

Il terminal Darsena Europa

Il Porto di Livorno dispone di terminal specializzati dedicati alle diverse tipologie di traffico, garantendo così efficienza nelle operazioni di carico e scarico. Grazie ai suoi collegamenti intermodali e all’ampio hinterland, lo scalo portuale è un elemento chiave per la catena logistica del centro-nord Italia.

Il terminal Darsena Europa rientra tra i progetti di ampliamento e potenziamento delle infrastrutture destinata ad aumentare ulteriormente la capacità del porto, soprattutto per il traffico container.

