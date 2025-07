PORTI

Il porto di Gioia Tauro continua la sua prospera crescita: tra gennaio e giugno 2025 infatti è avvenuta la movimentazione di 2.186.211 teus che hanno determinato un aumento percentuale del 10,5% rispetto allo stesso periodo del 2024.

I numeri del Porto di Gioia Tauro

Complessivamente si e’ registrata una crescita di 208.651 teus tra le movimentazioni dell’anno in corso e il primo semestre dello scorso anno, quando sono stati movimentati 1.977.550 teus.

Dopo avere chiuso il 2024 con una movimentazione di circa 4 milioni di teus, si prevede anche per il 2025 un’altra ottima performance per lo scalo che si conferma essere il primo porto di transhipment d’Italia e tra i più importanti all’interno del circuito internazionale del Mediterraneo.

Gioia Tauro, un porto cruciale per il Transhipment

Il Porto di Gioia Tauro è uno dei più importanti scali marittimi del Mediterraneo e si distingue come il primo porto italiano per traffico merci containerizzato e l’ottavo in Europa. La sua posizione strategica, al centro del Golfo di Gioia Tauro in Calabria, lo rende un hub cruciale per il transhipment, collegando le principali rotte globali e regionali che attraversano il Mediterraneo.

Nello specifico, il porto di Gioia Tauro è specializzato nel transhipment di container, ovvero il trasferimento di container da una nave all’altra, senza che la merce entri nel territorio nazionale.

L’infrastruttura portuale, classificata categoria II – classe I di rilevanza internazionale, è dotata d’infrastrutture e mezzi che consentono di accogliere le navi transoceaniche in transito nel Mediterraneo e in grado di movimentare qualsiasi categoria merceologica.

In porto è attivo un terminal contenitori in concessione alla Med Center Container Terminal che dispone di piazzali per lo stoccaggio e la movimentazione dei container pari a 1 milione e 500 mila metri quadrati. E un terminal destinato al trasbordo auto, lungo il lato nord del canale che si estende per circa 280 metri quadri.

