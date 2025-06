PORTI

Il Commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli, assume ufficialmente tutti i poteri e le prerogative precedentemente attribuiti al Comitato di Gestione dell’autorità stessa.

E’ avvenuto ieri, con decreto firmato ieri dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

A comunicarlo è il Mit in una nota spiegando che questa decisione, supportata da un parere conforme dell’Avvocatura Generale dello Stato e richiesta dalla Direzione Generale per i porti, la logistica e l’intermodalità, è necessaria per garantire la piena operatività dell’ente e superare la necessità di nominare un nuovo Comitato di gestione che sarebbe rimasto in carica solo per il periodo del commissariamento.

Paroli dunque potrà, in qualità di Commissario, gestire le decisioni urgenti ed operative senza dover attendere la costituzione di un Comitato di Gestione completo. Questa misura è ritenuta necessaria anche in vista di scadenze importanti, come la proroga di alcune concessioni portuali.

Lunedi 30 giugno infatti, nella commissione consultiva dell’Autorità portuale, Paroli potrà decidere l’eventuale proroga di novanta giorni della concessione delle aree del terminal Gpt gestito dal Gruppo Spinelli-Hapag.

Gli incarichi di Matteo Paroli

Matteo Paroli è un professionista con una lunga esperienza nel settore portuale. Prima di questo incarico, è stato Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (che comprende Livorno e Piombino) e, in precedenza, ha ricoperto ruoli dirigenziali presso l’Autorità Portuale di Livorno e Segretario Generale dell’Autorità Portuale di Ancona.

La sua nomina e l’attribuzione dei pieni poteri sono viste come passi cruciali per la gestione e lo sviluppo del Porto di Genova e dell’intero sistema portuale ligure verso le sfide attuali e future, inclusa la realizzazione di infrastrutture strategiche come la nuova Diga Foranea.

