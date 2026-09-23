PORTI

Cresce l’interesse per una maggiore collaborazione tra le aziende austriache e il Porto di Trieste, un naturale snodo per le merci che nel 2025 ha rappresentato il 22% dei volumi complessivamente movimentati su rotaia. La delegazione di 14 aziende e istituzioni austriache è interessata a sviluppare assieme l’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale. A tale scopo il 23 settembre, i rappresentanti austriaci all’interno della missione economica promossa da ‘Advantage Austria’, della Camera Federale dell’Economia austriaca che sostiene l’internazionalizzazione delle imprese hanno incontrato il presidente dell’Autorità del Sistema Portuale Mare Adriatico Orientale, Marco Consalvo.

La visita alle infrastrutture e i colloqui B2B

Il gruppo, guidato da Christoph Plank, console commerciale d’Austria, è stato ricevuto alla Torre del Lloyd dal presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Marco Consalvo. L’incontro ha offerto l’occasione per illustrare le infrastrutture, i servizi intermodali, i principali programmi di investimento dello scalo. A seguire si sono svolti colloqui B2b con i rappresentanti del cluster portuale e logistico del territorio, e la visita tecnica ai principali terminal del porto. “L’Austria è per Trieste un mercato naturale e strategico, ha commentato Consalvo. “Il confronto diretto con le imprese ci permette di comprendere meglio le esigenze del mercato e di tradurle in servizi, collegamenti e progetti capaci di generare nuovi traffici”. L’Austria è il secondo mercato ferroviario del porto giuliano. Nel 2025 sono stati operati 1.500 treni, con 16 servizi settimanali verso Wels, Lambach, Vienna, Wolfurt, Kapfenberg e Linz.

Leggi anche Porto Trieste: aumentano i traffici di container, ro-ro e movimentazione ferroviaria