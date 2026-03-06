È stata inaugurata oggi, 6 marzo, nel porto di Trapani, la banchina di levante del molo Sanità, al termine dei lavori di consolidamento promossi dall’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale. I lavori di adeguamento permetteranno l’attracco di grandi navi, comprese le navi da crociera.

L’intervento, dell’importo complessivo di 8 milioni di euro, è parte di un programma di adeguamento dei fondali del porto di Trapani, avviato per consentire l’accesso e lo stazionamento di grandi navi. Le operazioni di dragaggio hanno, infatti, portato i fondali a circa meno dieci metri in gran parte dello specchio acqueo interno, e a meno undici metri in avamporto, determinando una nuova configurazione infrastrutturale dello scalo.

Alla banchina Sanità attraccheranno nuovamente i traghetti diretti alle Egadi e a Pantelleria.

I lavori, che hanno messo in sicurezza e stabilizzato la banchina anche sotto il profilo del comportamento sismico, hanno interessato un tratto di circa 158 metri, concentrandosi sul consolidamento del fronte mare. È stata realizzata una struttura continua in acciaio lungo il perimetro più esposto del molo Sanità, sul lato est e sulla testata sud, con funzione di contenimento e rinforzo del molo, così da prevenire movimenti o cedimenti del fronte banchina in presenza di fondali più profondi. La soluzione adottata è un sistema combinato di pali in acciaio e palancole, integrato da ancoraggi collegati a elementi interni alla banchina, in grado di contrastare efficacemente le spinte e garantire la stabilità complessiva dell’opera.

“Con questo intervento – ha dichiarato il commissario straordinario Annalisa Tardino – consegniamo al porto di Trapani un’infrastruttura più sicura, moderna e coerente con la nuova configurazione dei fondali, un passaggio strategico per sostenere la crescita dello scalo e garantire condizioni operative adeguate alle esigenze delle grandi navi, nel pieno rispetto degli standard di sicurezza e durabilità. Riportare i traghetti per le isole alla banchina Sanità offrirà ai nostri passeggeri un servizio più rapido ed efficiente. Continuiamo a investire per rendere il nostro sistema portuale sempre più competitivo e affidabile”.

Interventi di stabilizzazione per il Porto di Trapani

Oltre al rafforzamento del fronte mare, l’intervento ha previsto opere di stabilizzazione della zona di fondazione della banchina, per assicurare una corretta trasmissione dei carichi verso terreni più affidabili e ridurre il rischio di cedimenti nel tempo. Particolare attenzione è stata riservata alla durabilità delle strutture metalliche, attraverso trattamenti superficiali anticorrosione, necessari in considerazione dell’esposizione continua all’acqua marina e a un’atmosfera particolarmente aggressiva.

Il progetto ha incluso anche il ripristino e l’adeguamento di elementi fondamentali per l’operatività e la sicurezza delle attività portuali: integrazione delle bitte di ormeggio, installazione di scalette di accesso per piccole imbarcazioni, sostituzione dei parabordi e di altri dispositivi di protezione, oltre a opere accessorie per la piena fruibilità della banchina. È stato, inoltre, realizzato un intervento impiantistico dedicato alla raccolta e allo smaltimento delle acque meteoriche dei piazzali, con un sistema di convogliamento e scarico per migliorare la pulizia, la conservazione delle superfici e la qualità complessiva degli spazi operativi.

