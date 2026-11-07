PORTI

Taranto riparte dalle rinnovabili. È stata costituita, sotto l’egida dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, la prima Comunità Energetica Rinnovabile Portuale in ambito nazionale che, nel porto di Taranto, assumerà la denominazione NET – New Energy Taranto. L’obiettivo della Comunità energetica è dare concreta attuazione agli obiettivi di decarbonizzazione, transizione energetica e, in particolare, sviluppo del porto di Taranto quale polo energetico. Costituita ufficialmente il 2 novembre, NET si propone di agevolare e rafforzare la produzione distribuita, lo scambio e l’accumulo dell’energia prodotta da fonti rinnovabili; promuovere l’autoconsumo collettivo; contrastare la povertà energetica; incoraggiare nuove forme di efficientamento e riduzione dei consumi; favorire l’accettabilità sociale delle fonti e degli impianti di produzione di energia rinnovabile.

NET coinvolge al momento 12 stakeholder tra imprese operanti in porto: Gap Energy Italia 1 s.r.l., Baja delle Sirene s.n.c. di Santamato Arcangelo e Vincenzo & C., M-LOG s.r.l., Pentashipping s.r.l., Peyrani Sud s.p.a., Gruppo Ormeggiatori dei Porti di Taranto e Gallipoli Soc. Coop S.C., Mantua & De Iacovo Shipping s.r.l., Bio-Consulting s.r.l. e Barion s.r.l. — e associazioni della rete dell’AdSP, quali Jonian Dolphin Conservation e l’A.P.S. Officina Maremosso, incluse nel territorio più prossimo all’ambito portuale.

NET e l’inclusività: il coinvolgimento dei quartieri vulnerabili

Nei prossimi giorni aderiranno formalmente a NET anche alcune famiglie residenti nelle aree-cerniera Porto-Città, dei quartieri vulnerabili Tamburi, Città Vecchia e Porta Napoli, confermando la vocazione inclusiva dell’iniziativa e l’impatto sociale che la stessa intende avere. NET resterà aperta alle future adesioni di imprese, associazioni e famiglie, ricadenti nelle aree individuate, che valuteranno l’opportunità di farne parte.

“Questa operazione, dai contenuti sostanziali e pragmatici segna una svolta nella storia del porto, sia per il metodo basato su un consenso preventivo e diffuso, sia per l’individuazione di obiettivi sinergici fra porto e comunità locale. Il risultato odierno è frutto di una collaborazione intensa con il Gestore dei Servizi Energetici – GSE, che ha affiancato la struttura nei mesi scorsi e al quale va il mio personale ringraziamento”, ha sottolineato Giovanni Gugliotti, presidente dell’AdSP del Mar Ionio.

Porti Verdi: AdSP Mar Ionio e GSE protocollo per la transizione energetica

L’AdSP del Mar Ionio ha sottoscritto nel 2025 un protocollo di intesa con il GSE volto al supporto dell’Ente in materia di transizione energetica e proseguirà la collaborazione anche ai fini del funzionamento e della gestione di NET, per lo sviluppo di un modello di comunità energetica portuale replicabile a livello nazionale.

Net- New energy Taranto si colloca nel quadro della strategia europea per i porti verdi confluita nel POT 2026-2028, che ha anticipato di fatto l’obiettivo assegnato ai Presidenti delle AdSP “la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) in ambito portuale, con il coinvolgimento in particolare dei terminalisti, mediante l’adozione dell’atto formale di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale finalizzato alla costituzione della CER e all’avvio delle consultazioni con gli operatori interessati”.

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