PORTI

Passare dalla logica del “porto che riceve traffici a quella del “porto che costruisce traffici”, così il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Ionio, Giovanni Gugliotti, ha commentato la firma dell’accordo per il collegamento tra Ferrandina e il Porto di Taranto. Con la diversificazione dei traffici (una direttrice strategica del POT -Piano Operativo Triennale 2026-2028), l’interporto e il raccordo con il Sistema Portuale tarantino possono costruire una vera piattaforma logistico-produttiva, mettendo in connessione le aree industriali lucane con il porto e con le principali direttrici del Mediterraneo, in cui la ferrovia è chiamata a diventare un fattore di competitività del porto. La ferrovia entra in porto sia sul Molo Polisettoriale, ma anche alla piastra logistica, dove Taranto può svolgere una funzione di cerniera tra il sistema produttivo del Mezzogiorno e il Mediterraneo.

Le tappe dell’interporto Ferrandina-Taranto

Primo passo, rompere l’isolamento; secondo, cessare una volta per tutte di sentirci un polo negativo; terzo, progettare il futuro con l’obiettivo di diventare il nodo di una rete logistica. Questi i mantra del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Ionio, Giovanni Gugliotti. E il primo banco di prova è il collegamento con Ferrandina, l’interporto destinato a fare di Taranto una porta di accesso ai mercati mediterranei per la Basilicata.

Il Presidente Gugliotti: costruire connessioni insieme a Regioni, enti locali e RFI e operatori della logistica

Il presidente Gugliotti, in occasione della ratifica dell’accordo fra il porto di Taranto e l’interporto Ferrandina – l’AdSP ha sottolineato la necessità di essere soggetto attivo nella costruzione delle connessioni, lavorando insieme a Regioni, enti locali, RFI, operatori logistici e sistema produttivo per creare condizioni concrete di trasferimento delle merci dalla strada alla ferrovia e di integrazione con il porto. “Significa lavorare sull’hinterland, intercettare nuovi bacini produttivi, accompagnare le imprese nella scelta delle modalità logistiche e costruire servizi ferroviari competitivi”.

«Per noi l’intermodalità, ha concluso il Presidente del porto di Taranto, non è semplicemente una questione di trasporto: è una politica industriale. Se vogliamo diversificare i traffici del porto di Taranto, dobbiamo contemporaneamente ampliare il suo hinterland, rafforzare i collegamenti ferroviari e costruire connessioni stabili con le aree produttive dell’entroterra. Ferrandina può rappresentare, in questo senso, un tassello importante di una rete nella quale porto, ferrovia, logistica e industria smettono di essere infrastrutture separate e diventano un unico sistema di sviluppo”.

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