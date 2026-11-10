Porto di Taranto: il Porto di Gallipoli entra a far parte del Sistema Portuale
Il Porto di Gallipoli entra nelle competenze del Sistema Portuale del Mar Ionio
In attesa della conferenza stampa di presentazione dell’ampliamento della circoscrizione territoriale il Presidente del AdSP Mare Ionio, Giovanni Gugliotti annuncia che il Porto di Gallipoli entrerà a far parte del Sistema Portuale.
Nella conferenza stampa dell’11 novembre verrà presentato, appunto, l’ampliamento della circoscrizione territoriale, il ruolo dell’Autorità di Sistema Portuale nella definizione delle più importanti operazioni di rilancio del porto e del territorio, compreso il futuro delle aree siderurgiche, la tempistica di interventi strategicamente determinanti e oggetto di anni di rinvii.
Questi i principali temi che il Presidente dell’AdSP del Mare Jonio, Giovanni Gugliotti, affronterà domani in conferenza stampa, affiancato significativamente dal Presidente di Assoporti, Roberto Petri, in visita a Taranto e dal Sindaco di Gallipoli, Flavio Fasano.