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Il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, Giovanni Gugliotti, richiama Governo e istituzioni sulla necessità di garantire risorse, tempi e strumenti attuativi per il progetto strategico dell’hub eolico. Dopo la rimodulazione delle risorse , comunicato all’AdSp solo a margine delle decisioni del Ministero dell’Ambiente di cui il presidente Gugliotti aveva però ricevuto rassicurazione per il reintegro delle risorse nel 2027, ha candidato Taranto a diventare una piattaforma industriale e logistica per l’eolico offshore nel Mediterraneo.

Cerimonia di apertura della 3a edizione di

Nella cerimonia di apertura a Taranto, della terza edizione di Offshore Wind Revolution, l’appuntamento internazionale dedicato allo sviluppo dell’eolico offshore, Gugliotti, candida la città di Taranto a diventare il centro della rivoluzione dell’eolico. Il presidente Gugliotti, nel ringraziare il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e il Vice Ministro Edoardo Rixi, alla Regione Puglia, il presidente Antonio Decaro e l’assessore alle Attività produttive Emanuele Di Sciascio, ha rivelato di aver già trasmesso al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una richiesta dettagliata di riconferma dello stanziamento necessario a finanziare gli interventi.

Gugliotti: garantire risorse adeguate

Il presidente ha rivolto un ulteriore sollecito al Governo per ottenere fondi adeguati ai progetti e soprattutto a garantire continuità per un progetto strategico, non solo per Taranto ma per tutto il Paese: “Il progetto, inizialmente sostenuto da una previsione di 28 milioni di euro e successivamente ridimensionato a 13 milioni, ha detto, necessita di risorse adeguate a consentire l’aumento della portanza delle banchine e dei piazzali, nonché per l’avvio delle opere indispensabili alla realizzazione dell’hub. E su questo progetto, che non può né essere ridimensionato né rinviato, l’impegno dell’AdSP del Mar Ionio, è totale e incondizionato. Abbiamo quindi chiesto la riconferma delle risorse necessarie e una garanzia formale sui finanziamenti da stanziare per il 2027. Obiettivo immediato: pubblicare il bando per l’esecuzione delle opere e avviare senza ulteriori ritardi i lavori di consolidamento delle banchine”.

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