E’ finita nel modo peggiore, purtroppo, per la balenottera che lunedì scorso aveva nuotato nel Porto di Napoli, emozionando e sorprendendo tutti. Un evento che non si era mai verificato prima e che, come aveva spiegato a Trasporti-Italia, il Comandante Salvo Malaponti che preoccupava per le condizioni di salute della balenottera: appariva disorientata, la speranza era che non fosse malata. Il ritrovamento di ieri sera ha, purtoppo, confermato il timore che non fosse solo disorientata ma malata. Nonostante il clamore suscitato dallo spettacolo che ci ha regalato la balenottera, che inevitabilmente ha messo a soqquadro il Molo Beverello, è stato gestito egregiamente dalla Guardia Costiera che è riuscita ad evitare che ci fossero problemi o incidenti per il traffico marittimo. La balenottera la ricorderemo nelle immagini mentre nuota per l’ultima volta, come se avesse voluto salutare e lasciare un segno prima di andarsene.

Il ritrovamento della balenottera all’imbocco del Porto di Napoli

Il ritrovamento è avvenuto alle 20,50 circa di ieri, 27 febbraio, dalla Nave Bruno Gregoretti, unità della Guardia Costiera. La nave Gregoretti in transito nel porto, ha avvistato, nei pressi dell’uscita del Porto, la balenottera che lunedì scorso aveva emozionato e stupito tutti, nuotando nel Molo Beverello per tutto il giorno, trovata a galleggiare e priva di vita. La Guardia Costiera ha provveduto a spostare il cetaceo ormai privo di vita e alla deriva, dalle rtte di ingresso e di uscita dal Porto mettendo in sicurezza il traffico navale.

Questa mattina la balenottera è stata tasferita nei cantieeri navale “Piloda Shipard” che hanno dato la disponibilitù a ospitare il cetaceo in attesa dell’esame che stabilire le cause della morte. Nella mattinata sono arrivati anche gli esperti dell’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno che eseguranno l’autopsia del cetaceo per determinare le cause del decesso ed assicurare, insieme all’AAsl Napoli 1 e al Centro di Riferimento Regionale per la Sicurezza Sanitaria del pescato (C.R.I.U.V.).

Il viaggio della balenottera si conclude oggi con il trasferimento al Centro della ditta Proteg di Caivano, dove verranno effettuati gli studi del caso.