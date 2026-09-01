PORTI

Porto di Civitavecchia, il 10 agosto si è concluso con successo il primo rifornimento di GNL a una nave da crociera: la Silver Ray ha ricevuto 750 metri cubi di combustibile dalla Green Pearl.

Il primo rifornimento di Gas Naturale Liquefatto (GNL) a una nave da crociera segna un traguardo importante nel percorso di innovazione e transizione energetica dello scalo laziale, per il Presidente Latrofa si tratta di: “Un nuovo passo nel percorso del porto verso la transizione energetica e la sostenibilità della crocieristica”

Il primo rifornimento a GNL ship-to-ship di una nave da crociera, la Silver Ray

La nave Silver Ray è stata rifornita, presso la banchina 18, con 750 metri cubi di GNL dalla nave Green Pearl attraverso un bunkeraggio Ship-to-Ship (STS). Un’operazione che vede il polo crocieristico di Civitavecchia protagonista di un’importante passo verso la sostenibilità, confermando la vocazione dell’hub a ricevere navi da crociera mantenendo una particolare attenzione alla necessaria svolta green dei porti italiani.

Un risultato di particolare rilievo per lo scalo laziale, che amplia i servizi offerti alle navi di ultima generazione e rafforza il proprio ruolo di hub di riferimento per la crocieristica nel Mediterraneo, accompagnando la transizione del settore verso combustibili a minore impatto ambientale.

Operazione svolta in sicurezza

L’operazione è stata resa possibile dal quadro regolamentare adottato dalla Capitaneria di Porto con l’Ordinanza n. 47 del 15 maggio 2026, che disciplina il bunkeraggio GNL Ship-to-Ship nel porto di Civitavecchia. Tutte le attività si sono svolte nel pieno rispetto delle prescrizioni di sicurezza previste, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi e dei relativi pareri di consistenza del Bureau Veritas del 21 maggio 2026.

Il Sistema Portuale moderno e competitivo

Dopo il bunkeraggio su una nave veloce a Genova, il Porto di Civitavecchia ha effettuato il primo rifornimento da nave a nave di GNL da nave a nave per una nave da crociera, confermando la necessità per tutti i porti italiani di implementare l’uso di carburanti meno inquinanti rendendo il trasporto marittimo più sostenibile, e rendendo Civitavecchia tra gli scali italiani più avanzati nell’offerta di servizi per la nuova generazione di navi e rafforzando il proprio ruolo strategico nello sviluppo di una crocieristica sempre più sostenibile.

“Accompagnare l’evoluzione dello shipping e della crocieristica…”, il Presidente Latrofa

“Il primo rifornimento di GNL a una nave da crociera segna una tappa importante per il porto di Civitavecchia e per l’intero sistema portuale del Lazio”, dichiara il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Raffaele Latrofa. “Con questo servizio il nostro porto dimostra di saper accompagnare l’evoluzione dello shipping e della crocieristica, offrendo infrastrutture e servizi sempre più innovativi e sostenibili. È un risultato frutto della collaborazione tra Autorità Marittima, AdSP e operatori portuali, che hanno lavorato insieme per garantire i più elevati standard di sicurezza. Continueremo a investire nell’innovazione per rendere Civitavecchia uno scalo sempre più competitivo, moderno e protagonista della transizione energetica del trasporto marittimo. È un altro risultato importante e, soprattutto, un altro passo verso il porto che vogliamo costruire”.